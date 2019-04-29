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EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları güçlü verilerle haftanın zirvesinden döndü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Nisan () –Altın fiyatları, Çin ve ABD’den gelen güçlü verilerin yatırımcıların risk iştahını artırmasıyla haftanın zirvesinden geriledi. Küresel emtia piyasalarında; - gümüş, yüzde 1.11 düşüşle...

EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları güçlü verilerle haftanın zirvesinden döndü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Nisan () –Altın fiyatları, Çin ve ABD’den gelen güçlü verilerin yatırımcıların risk iştahını artırmasıyla haftanın zirvesinden geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 1.11 düşüşle 14.92 dolardan,
- altın, yüzde 0.66 düşüşle 1,280.2 dolardan,
- bakır, yüzde 0.36 düşüşle 2.876 dolardan,
- platin, yüzde 1.27 düşüşle 892.1 dolardan ve
- paladyum da yüzde 4.55 düşüşle 1,381.4 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 244 liraya, çeyrek altın 399 liraya, Cumhuriyet altını da 1,652 liraya döndü.
Petrol fiyatları ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD’nin İran ve Venezuela’nın petrol ihracatına yönelik yaptırımlarına dair muafiyetlerin sonlanmasıyla azalan petrol arzındaki açığı kapatmak için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’ne (OPEC) üretim artırma çağrısı yapması ardından düştü.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.36 düşüşle 71.89 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 0.55 düşüşle 62.88 dolardan işlem görüyor.

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