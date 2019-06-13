EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları Fed beklentileri ve ticaret endişeleri etkisiyle yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Haziran () – Altın fiyatları, ABD’den gelen zayıf enflasyon verisi etkisiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri düşüreceği beklentilerinin artması ve ticaret savaşı endişeleriyle yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.28 artışla 14.795 dolardan,

- altın, yüzde 0.25 artışla 1,340.6 dolardan,

- bakır, yüzde 0.41 düşüşle 2.643 dolardan,

- platin, yüzde 0.35 artışla 813.3 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.15 artışla 1,407.2 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 250 liraya, çeyrek altın 409 liraya, Cumhuriyet altını da 1,6794 liraya yükseldi.

Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarının, 485.5 milyon varille 2017 yılının Temmuz ayındaki bu yana en yüksek düzeyine yükselmesi ve petrol talebinde düşüş beklentileri etkisiyle Çarşamba günü yaşadığı sert düşüşten toparlanıyor.

S&P Global Platts Raporu'na göre, ABD'de faaliyetini sürdüren petrol sondaj kule sayısı 12 Haziran itibarıyla 3 adet artışla 844 adete çıktı.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.18 artışla 62.4 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.6 artışla 53.58 dolardan işlem görüyor.