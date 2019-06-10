EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları düştü, petrol yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 10 Haziran () – Altın fiyatları, ticaret gerginliklerinin hafifilemesi sonrasında yatırımcıların risk iştahındaki artış etkisiyle düşerken, petrol fiyatları yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump Meksika ürünlerine uygulanması planlanan ek gümrük vergilerinin iki ülkenin anlaşması nedeniyle bu hafta uygulanmayacağını söylemesi ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinde ilerleme kaydedilmesi halinde Huawei’e uygulanan kısıtlamaların hafifletilebileceğini açıklaması etkisiyle küresel piyasalarda görülen ticaret gerginlikleri hafifledi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.77 düşüşle 14.765 dolardan,

- altın, yüzde 1.1 düşüşle 1,331.1 dolardan,

- bakır, yüzde 0.42 artışla 2.6385 dolardan,

- platin, yüzde 0.21 düşüşle 804.2 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.55 düşüşle 1,348.5 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 250 liraya, çeyrek altın 408 liraya, Cumhuriyet altını da 1,690 liraya düştü.

Petrol fiyatları, Suudi Arabistan’ın Rusya ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıtılarına devam edeceği yönündeki açıklamaları ve ABD ile Meksika’nın bir ticaret savaşından kaçınarak anlaşması etkisiyle yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.38 artışla 63.54 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.46 artışla 54.24 dolardan işlem görüyor.