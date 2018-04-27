EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları beş haftanın en düşük düzeyine yaklaşıyor"

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Nisan () – Altın fiyatları küresel gelişmeler, güçlenen dolar ve yükselen tahvil getirilerinin etkisiyle son beş haftanın en düşük düzeyine yaklaşıyor.

Dolar endeksi günlük yüzde 0.26’lık artışla 91.795 düzeyine çıkarken, euro/dolar paritesi ise günlük yüzde 0.29 düşüşle 1.2068 düzeyine kadar indi.

Metal fiyatları ise güçlenen dolar karşısında değer kaybederken, günlük değişimler öyle oldu:

- bakır yüzde 1.09 düşüşle 3.08 dolardan,

- altın yüzde 0.02 düşüşle 1,317.6 dolardan,

- gümüş yüzde 0.13 düşüşle 16.545 dolardan,

- platin yüzde 0.13 düşüşle 908.9 dolardan,

- paladyum yüzde 0.30 düşüşle 976.1 dolardan işlem gördü.

Hafta başında 75.47 dolar ile üç yılın zirvesini gören Brent ham petrolün varil fiyatı, hafif gevşeyerek, günlük yüzde 0.37 düşüşle 74.46 dolara, ABD hafif petrolünün varil fiyatı da günlük yüzde 0.47 düşüşle 67.87 dolara geriledi.