EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları ABD istihdam verileri sonrasında düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Mayıs () – ABD istihdam verilerinin ülkede işsizliğin azaldığını göstermesiyle küresel piyasalarda doların değer kazanmasıyla altın fiyatları düştü.

Dolar endeksi günlük yüzde 0.35 artışla 92.734 düzeyine çıktı.

Emtia fiyatlarında görülen günlük değişimler;

- Gümüş yüzde 0.11 artışla 16.465 dolardan,

- Altın yüzde 0.05 düşüşle 1,312.1 dolardan,

- Bakır yüzde 0.1 düşüşle 3.0775 dolardan,

- Platin yüzde 0.04 artışla 904.8 dolardan,

- Paladyum yüzde 0.37 düşüşle 955.2 dolardan işlem gördü

Donald Trump’ın 2015 İran nükleer anlaşmasından çekilme kararı petrol fiyatlarında son haftalarda görülen yoğun artış sebebi olarak görülürken, PVM Oil Associates Petrol Analisti Stephen Brennock, “Başkan Turmp’ın İran anlaşmasından çekilip çekilmeyeceği petrol başlıklarına hâkim durumda. Fakat anlaşmanın Trump’ın isteklerine göre şekillendirileceği umutları çoktan yok oldu" dedi ve İran’a yeniden yaptırım uygulamanın günde bir milyon ham petrol varilinin silinmesi anlamına gelebileceğini belirterek, bu durumun “petrol fiyatlarını varil başına 80 dolara çıkarabileceğinin” altını çizdi.

ABD’nin İran nükleer anlaşması konusundaki kararındaki belirsizlik etkisiyle petrol fiyatları yükseldi. Brent petrol günlük yüzde 0.27 artışla 73.82 dolara, Batı Teksas ham petrolünün fiyatı da günlük yüzde 0.48 artışla 68.76 dolara çıktı.