Son Dakika
EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları 6 yılın en yükseğine yakın
Altın fiyatı, Salı günü izlenen yüzde 1.0’in üzerindeki artışın ardından ABD ve Çin arasındaki ticari anlaşmazlık ve Brexit belirsizliğinin küresel ekonomik durgunluğa yönelik endişeleri artırmasıyla son altı yılın en yüksek düzeyine...
EKONOMİ 04.09.2019, 07:39
Altın fiyatı, Salı günü izlenen yüzde 1.0’in üzerindeki artışın ardından ABD ve Çin arasındaki ticari anlaşmazlık ve Brexit belirsizliğinin küresel ekonomik durgunluğa yönelik endişeleri artırmasıyla son altı yılın en yüksek düzeyine yaklaştı.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.98 artışla 19.43 dolardan,
- altın, yüzde 0.61 düşüşle 1,546.4 dolardan,
- bakır, yüzde 1.0 artışla 2.5375 dolardan,
- platin, yüzde 1.37 artışla 968.7 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.14 artışla 1,537.3 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 281 liraya, çeyrek altın 460 liraya, Cumhuriyet altını da 1,903 liraya geriledi.
Petrol fiyatları, zayıflayan küresel ekonomik büyümenin talebi azaltacağı endişeleriyle Salı günü izlenen değer kaybından sonra toparlanıyor.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.53 artışla 58.57 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.69 artışla 54.31 dolardan işlem görüyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.98 artışla 19.43 dolardan,
- altın, yüzde 0.61 düşüşle 1,546.4 dolardan,
- bakır, yüzde 1.0 artışla 2.5375 dolardan,
- platin, yüzde 1.37 artışla 968.7 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.14 artışla 1,537.3 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 281 liraya, çeyrek altın 460 liraya, Cumhuriyet altını da 1,903 liraya geriledi.
Petrol fiyatları, zayıflayan küresel ekonomik büyümenin talebi azaltacağı endişeleriyle Salı günü izlenen değer kaybından sonra toparlanıyor.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.53 artışla 58.57 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.69 artışla 54.31 dolardan işlem görüyor.
26°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 04 Eylül 2019
|İmsak
|04:57
|Güneş
|06:26
|Öğle
|13:08
|İkindi
|16:47
|Akşam
|19:41
|Yatsı
|21:04
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|3
|9
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Denizlispor
|3
|7
|4. Çaykur Rizespor
|3
|7
|5. Trabzonspor
|3
|5
|6. Ankaragücü
|3
|5
|7. Sivasspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|3
|4
|9. Galatasaray
|3
|4
|10. Antalyaspor
|3
|4
|11. Gazişehir
|3
|4
|12. Malatyaspor
|3
|3
|13. Konyaspor
|3
|3
|14. Başakşehir
|3
|3
|15. Kayserispor
|3
|1
|16. Kasımpaşa
|3
|1
|17. Göztepe
|3
|1
|18. Gençlerbirliği
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|3
|9
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Fatih Karagümrük
|3
|7
|4. Bursaspor
|3
|6
|5. Adana Demirspor
|3
|5
|6. Keçiörengücü
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|4
|8. Erzurum BB
|3
|4
|9. Osmanlıspor
|3
|4
|10. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|11. Altay
|3
|4
|12. Menemen Belediyespor
|3
|4
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. İstanbulspor
|3
|2
|15. Altınordu
|3
|1
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Giresunspor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|4
|12
|2. Man City
|4
|10
|3. Leicester City
|4
|8
|4. Crystal Palace
|4
|7
|5. Arsenal
|4
|7
|6. Everton
|4
|7
|7. West Ham
|4
|7
|8. M. United
|4
|5
|9. Tottenham
|4
|5
|10. Sheffield United
|4
|5
|11. Chelsea
|4
|5
|12. Burnley
|4
|4
|13. Southampton
|4
|4
|14. Newcastle
|4
|4
|15. Bournemouth
|4
|4
|16. Brighton
|4
|4
|17. Wolverhampton
|4
|3
|18. Aston Villa
|4
|3
|19. Norwich City
|4
|3
|20. Watford
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|3
|9
|2. Athletic Bilbao
|3
|7
|3. Sevilla
|3
|7
|4. Levante
|3
|6
|5. Real Madrid
|3
|5
|6. Osasuna
|3
|5
|7. Deportivo Alaves
|3
|5
|8. Barcelona
|3
|4
|9. Granada
|3
|4
|10. Valencia
|3
|4
|11. Celta de Vigo
|3
|4
|12. Real Valladolid
|3
|4
|13. Real Sociedad
|3
|4
|14. Mallorca
|3
|3
|15. Real Betis
|3
|3
|16. Villarreal
|3
|2
|17. Getafe
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Espanyol
|3
|1
|20. Leganés
|3
|0