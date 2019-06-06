Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...
Genç öğretmen adayı neden canına kıydı
Genç öğretmen adayı neden canına...
Sudan ordusunun göstericilere müdahalesinde ölü sayısı 60’a çıktı
Sudan'da vahşet: 60 ölü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi...

EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları 15 haftanın zirvesinin hafif altında

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Haziran () – Altın fiyatları, Fed’in faiz oranlarını düşürülebileceği beklentileri etkisiyle, 15 haftanın zirvesinin hafifi altında seyrediyor. Küresel emtia piyasalarında; - gümüş, yüzde 0.2 artışla...

EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları 15 haftanın zirvesinin hafif altında

Mahmut Can Emir / İstanbul, 6 Haziran () – Altın fiyatları, Fed’in faiz oranlarını düşürülebileceği beklentileri etkisiyle, 15 haftanın zirvesinin hafifi altında seyrediyor.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.2 artışla 14.82 dolardan,
- altın, yüzde 0.23 artışla 1,336.6 dolardan,
- bakır, yüzde 0.3 artışla 2.631 dolardan,
- platin, yüzde 0.59 artışla 807.5 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.14 düşüşle 1,329.2 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 246 liraya, çeyrek altın 403 liraya, Cumhuriyet altını da 1,669 liraya yükseldi.
Petrol fiyatları beş ayın en düşük düzeyinden toparlandı ancak artış ABD stoklarındaki artış ve küresel ekonomide görülen yavaşlama etkisiyle baskılandı.
Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.56 düşüşle 61.62 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.82 düşüşle 53.04 dolardan işlem görüyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328