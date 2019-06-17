EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları 14 haftanın zirvesinden geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 17 Haziran () – Altın fiyatları, ABD'den gelen güçlü perakende satış verisi ile doların güçlenmesi ve ABD Merkez Bankası Fed’in hafta içi düzenlenecek toplantısı beklenirken 14 ayın zirvesinde geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.15 artışla 14.825 dolardan,

- altın, yüzde 0.18 düşüşle 1,342.5 dolardan,

- bakır, yüzde 0.32 artışla 2.638 dolardan,

- platin, yüzde 0.53 düşüşle 800.4 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.68 düşüşle 1,451.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 254 liraya, çeyrek altın 416 liraya, Cumhuriyet altını da 1,720 liraya geriledi.

Umman Körfezinde iki tankere saldırılması sonrasında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun petrol nakliye rotasını güvenli hale getirmek için gereken tüm önlemlerin alınacağını duyurması ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Haziran ayı sonunda tamamlanacak üretim ksııntılarına devam edip etmeme kararı beklenirken petrol fiyatları karışık.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.13 artışla 62.09 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.06 düşüşle 52.48 dolardan işlem görüyor.