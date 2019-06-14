EMTİA PİYASALARI – Altın fiyatları 14 haftanın zirfesine yakın seyrediyor

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Haziran () – Altın fiyatları, ticari ve politik karışıklıklar yanında ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz indirimine gideceği beklentileri etkisiyle 14 haftanın zirvesine yakın düzeye yükseldi.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.22 artışla 14.925 dolardan,

- altın, yüzde 0.43 artışla 1,349.6 dolardan,

- bakır, yüzde 0.26 düşüşle 2.6495 dolardan,

- platin, yüzde 0.22 artışla 811.2 dolardan ve

- paladyum da yüzde 0.13 artışla 1,440 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 254 liraya, çeyrek altın 415 liraya, Cumhuriyet altını da 1,718 liraya yükseldi.

Japonya'da yayınlanan Nikkei gazetesinin Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak'a dayandırdığı haberine göre, OPEC ve aralarında Rusya'nın da olduğu diğer petrol üreticisi ülkeler, petrol arzında uzun vadeli bir işbirliğine ilişkin anlaşmayı sonuçlandırmaya yaklaştılar.

Petrol fiyatları, Umman Körfezi’nde petrol tankerlerine saldırılması etkisiyle petrol taşımacılığının kilit rotalarından birinde yavaşlamaya sebep olmasıyla yükselişe devam etti.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.7 artışla 61.74 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.38 artışla 52.48 dolardan işlem görüyor.