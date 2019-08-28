EMTİA PİYASALARI – ABD stoklarındaki 11.1 milyon varillik düşüşle petrol fiyatları arttı

Amerikan Petrol Enstitüsü’nün (API) ABD petrol stoklarında 11.1 milyon varillik düşüş olduğunu açıklaması üzerine petrol fiyatları yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 1.68 artışla 60.51 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.46 artışla 56.28 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, olası bir ekonomik durgunluk endişeleri etkisiyle hafif gerilerken, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri indireceği beklentileri ve ABD ve Çin arasındaki ticaret belirsizlikleri düşüşü sınırladı. Güöüş fiyatları 2017 yılının Nisan ayından bu yana en yüksek düzeye yükselirken, platin ayın zirvesine yakın seyirde.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 1.06 artışla 18.34 dolardan,

- altın, yüzde 0.02 artışla 1,552.2 dolardan,

- bakır, yüzde 0.26 düşüşle 2.541 dolardan,

- platin, yüzde 2.98 artışla 894.1 dolardan ve

- paladyum da yüzde 1.6 düşüşle 1,454.6 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 287 liraya, çeyrek altın 469 liraya, Cumhuriyet altını da 1,940 liraya geriledi