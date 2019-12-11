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EMTİA PİYASALARI - ABD stoklarında artışla petrol fiyatları düştü
Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarında beklentilerin üzerinde artış olmasına bağlı olarak düşerken, altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz toplantısı öncesi yatay hareket ediyor. Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede...
EKONOMİ 11.12.2019, 09:50
Petrol fiyatları, ABD ham petrol stoklarında beklentilerin üzerinde artış olmasına bağlı olarak düşerken, altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz toplantısı öncesi yatay hareket ediyor.
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.59 düşüşle 63.97 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.49 düşüşle 58.95 dolara gerilerken, altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,467.90 dolar ile sabit kaldı.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.10 düşüşle 16.59 dolardan,
- altın, yüzde 0.01 düşüşle 1,467.90 dolardan,
- bakır, yüzde 0.36 artışla 2.77 dolardan,
- platin, yüzde 0.25 düşüşle 920.30 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.18 artışla 1,872 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 273 liraya, çeyrek altın 446 liraya, Cumhuriyet altını da 1,846 liraya geriledi.
Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.59 düşüşle 63.97 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.49 düşüşle 58.95 dolara gerilerken, altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,467.90 dolar ile sabit kaldı.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.10 düşüşle 16.59 dolardan,
- altın, yüzde 0.01 düşüşle 1,467.90 dolardan,
- bakır, yüzde 0.36 artışla 2.77 dolardan,
- platin, yüzde 0.25 düşüşle 920.30 dolardan ve
- paladyum yüzde 0.18 artışla 1,872 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 273 liraya, çeyrek altın 446 liraya, Cumhuriyet altını da 1,846 liraya geriledi.
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