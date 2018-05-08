EMTİA PİYASALARI - ABD - İran nükleer kriziyle petrol üç yılın en yüksek düzeyinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Mayıs () - ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine, İran ile var olan nükleer anlaşmanın yenilenmesi için verdiği 12 Mayıs tarihi yaklaşırken petrol fiyatları 2014 yılının Kasım ayından bu yana en yüksek düzeyde.

Trump'ın İran'a yönelik ekonomik yaptırımları tekrar başlatma ihtimali petrol piyasalarında arz endişelerini körüklemesiyle, Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolünün varil fiyatı 75.70, ABD hafif petrolünün varil fiyatı da 70.11 dolarda.

Dolar endeksi 92.727 puanda seyrederken, doların küresel piyasalarda artış hızını yavaşlatması altın fiyatlarında artışa sebep oldu.

Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler;

- Gümüş yüzde 0.09 artışla 16.51 dolardan,

- Altın yüzde 0.06 düşüşle 1,313.3 dolardan,

- Bakır yüzde 0.32 artışla 3.089 dolardan,

- Platin yüzde 0.14 düşüşle 912 dolardan,

- Paladyum yüzde 0.15 artışla 963.5 dolardan işlem gördü.