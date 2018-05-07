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EMTİA PİYASALARI - ABD - İran nükleer kriziyle petrol 75 doların üzerinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Mayıs () - ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmayı yenileme ısrarıyla büyüyen krize bağlı olarak petrol fiyatları Kasım 2014'ten bu yana en yüksek düzeye tırmandı. Türkiye'nin de akaryakıt...

EMTİA PİYASALARI - ABD - İran nükleer kriziyle petrol 75 doların üzerinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 7 Mayıs () - ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile nükleer anlaşmayı yenileme ısrarıyla büyüyen krize bağlı olarak petrol fiyatları Kasım 2014'ten bu yana en yüksek düzeye tırmandı.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede temel ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolünün varil fiyatı 75.89 dolara kadar yükseldikten sonra 75.60 dolara dönerken, ABD hafif petrolünün varil fiyatı da 70 doları aşarak 70.46 dolara kadar çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa ülkelerine, İran ile var olan nükleer anlaşmanın yenilenmesi için 12 Mayıs'a kadar süre verdi. Trump'ın İran'a yönelik ekonomik yaptırımları tekrar başlatma ihtimali petrol piyasalarında arz endişelerini körüklüyor.
Dolar endeksi 92.716 puanda seyrederken, doların küresel piyasalarda artış hızını yavaşlatması altın fiyatlarını haftanın en yüksek düzeyine çıkmasına sebep oldu.
Metal fiyatlarında görülen günlük değişimler;
- Gümüş yüzde 0.15 düşüşle 16.495 dolardan,
- Altın yüzde 0.09 düşüşle 1,313.5 dolardan,
- Bakır yüzde 0.23 düşüşle 3.071 dolardan,
- Platin yüzde 0.46 artışla 914.5 dolardan,
- Paladyum yüzde 1.28 artışla 969.6 dolardan işlem gördü

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