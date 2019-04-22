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EMTİA PİYASALARI - ABD-İran haberiyle Brent 74 doları aştı

İstanbul, 22 Nisan () - Petrol fiyatları, ABD'nin İran'dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyetleri sona erdireceği haberinin etkisiyle 74 doların üzerini gördü. Washington Post gazetesinin köşe yazarı Josh Rogin, geçen yıl verilen muafiyetlerin...

EMTİA PİYASALARI - ABD-İran haberiyle Brent 74 doları aştı

İstanbul, 22 Nisan () - Petrol fiyatları, ABD'nin İran'dan petrol ithalatına tanıdığı muafiyetleri sona erdireceği haberinin etkisiyle 74 doların üzerini gördü.
Washington Post gazetesinin köşe yazarı Josh Rogin, geçen yıl verilen muafiyetlerin uzatılmayacağını yazması ve konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak da haberi teyit etmesi üzerine, Brent petrolün varili, yüzde 3.2 artışla 74.3 doları gördükten sonra 73.11 dolara çekildi. böylece Brent petrolde aylık yükseliş 9.9 doları buldu.
Washington Post'taki köşe yazısına göre, ABD'nin İran'ın petrol ithal eden ülkelere tanıdığı yaptırım muafiyetine son verdiğini bugün açıklaması bekleniyor. Buna göre aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler ithalatı kısa süre içinde durdurmaları halinde yaptırımlarla karşı karşıya kalacaklar. ABD'nin muafiyet süresini bazı ülkeler için uzatacağı öngörülüyordu.
ABD Başkanı Donald Trump 2015 yılında İran ile altı büyük devlet arasında yapılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmiş, bunun kısa süre ardından anlaşmayla yürürlükten kalkan ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımları Kasım ayında tekrar başlamıştı.

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