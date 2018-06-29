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EMTİA PİYASALARI – ABD hafif petrolü 73 dolar üstünde tutundu

Küresel piyasalarda petrol fiyatları, Libya ile Kanada'daki arz kesintilerinine ve ABD'nin İran'dan petrol ithalatı yapan müttefiklerinden alımı sonlandırmalarını isteyeceğine ilişkin haberlere...

EMTİA PİYASALARI – ABD hafif petrolü 73 dolar üstünde tutundu

Küresel piyasalarda petrol fiyatları, Libya ile Kanada'daki arz kesintilerinine ve ABD'nin İran'dan petrol ithalatı yapan müttefiklerinden alımı sonlandırmalarını isteyeceğine ilişkin haberlere bağlı olarak son üç yılın en yüksek düzeylerine kadar yükselen Batı Teksas hafif petrolü, düne göre yüzde 0.30 düşüşle 73.23 dolara çekildi.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolünün varil fiyatı da, günlük yüzde 0.05 azalışla 77.81 dolar düzeyine döndü.

Altın fiyatları küresel piyasalarda artış göstermesine rağmen son altı ayın en düşük düzeyine yakın hareket ediyor.
- gümüş yüzde 0.65 artışla 16.15 dolardan,
- altın yüzde 0.18 artışla 1,253.3 dolardan,
- bakır yüzde 0.68 artışla 2.9735 dolardan,
- platin yüzde 0.11 artışla 856.1 dolardan,
 - paladyum yüzde 1.55 artışla 945.3 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada gram altın fiyatı 184 liraya, çeyrek altın 302 liraya, Cumhuriyet altını da 1,238 liraya döndü.

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