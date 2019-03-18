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EMTİA PİYASALARI – ABD hafif petrolü 59 doları aşarak yılın en yüksek düzeyinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Mart () – Petrol fiyatları, küresel ekonomik yavaşlamanın petrol talebine etki edeceği endişelerinin piyasada oluşturduğu düşüş eğilimine rağmen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntıları...

EMTİA PİYASALARI – ABD hafif petrolü 59 doları aşarak yılın en yüksek düzeyinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Mart () – Petrol fiyatları, küresel ekonomik yavaşlamanın petrol talebine etki edeceği endişelerinin piyasada oluşturduğu düşüş eğilimine rağmen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) üretim kısıntıları etkisiyle, ABD hafif petrolü 59 doları aşarak yılın en yüksek düzeyine yükseldi.
Gelişmelerin etkisiyle Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü, yüzde 0.66 artışla 67.6 dolardan, ABD hafif petrolü ise yüzde 1.04 artışla 59.13 dolardan işlem görüyor.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) Çarşamba günü açıklayacağı faiz kararında bir değişim olmayacağı öngörüleri etkisiyle dolar zayıflarken altın fiyatları yükseldi.
Küresel emtia piyasalarında;
- gümüş, yüzde 0.5 artışla 15.4 dolardan,
- altın, yüzde 0.15 artışla 1,304.9 dolardan,
- bakır, yüzde 0.55 artışla 2.922 dolardan,
- platin, yüzde 0.2 artışla 832 dolardan ve
- paladyum da yüzde 0.78 artışla 1,530.4 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada ise, gram altın fiyatı 229 liraya, çeyrek altın 375 liraya, Cumhuriyet altını da 1,545 liraya döndü.

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