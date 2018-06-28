Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
KRİPTOPARA – En yüksek hacimli ilk 10’un dokuzu arttı
En yüksek hacimli ilk 10’un...
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için en iyi seçenek
Rus akademisyenler: Erdoğan Rusya için...
PİYASALAR – Dolar 4.64, euro 5.36 ve sterlin de 6.07 lirada
Dolar 4.64, euro 5.36 ve...
PİYASALAR – Dolar 4.62, euro 5.40 ve sterlin 6.12 lirada

EMTİA PİYASALARI – ABD hafif ham petrolü üç yılın zirvesinden çekildi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Haziran () –Küresel piyasalarda petrol fiyatları, Libya ile Kanada'daki arz kesintilerinine ve ABD'nin diğer ülkelerin İran'dan petrol ithalatı yapan müttefiklerinden alımı sonlandırmalarını isteyeceğine ilişkin...

EMTİA PİYASALARI – ABD hafif ham petrolü üç yılın zirvesinden çekildi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Haziran () –Küresel piyasalarda petrol fiyatları, Libya ile Kanada'daki arz kesintilerinine ve ABD'nin diğer ülkelerin İran'dan petrol ithalatı yapan müttefiklerinden alımı sonlandırmalarını isteyeceğine ilişkin haberlere bağlı olarak yükselen Batı Teksas hafif petrolü, yüksek ABD stoğunun etkisiyle son üç yılın en yüksek seviyesinden çekildi.
Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 0.22 düşüşle 77.46 dolara, ABD hafif ham petrolünün fiyatı yüzde 0.40 düşüşle 72.47 dolara döndü.
Altın fiyatları küresel piyasalarda artış gösermesine rağmen son altı ayın en düşük düzeyine yakın hareket ediyor.
- gümüş yüzde 0.54 düşüşle 16.15 dolardan,
- altın yüzde 0.27 düşüşle 1,252.7 dolardan,
- bakır yüzde 0.30 düşüşle 2.9755 dolardan,
- platin yüzde 0.35 düşüşle 859 dolardan,
- paladyum yüzde 0.51 artışla 948.7 dolardan işlem görüyor.
İç piyasada gram altın fiyatı 186 liraya, çeyrek altın 304 liraya, Cumhuriyet altını da 1,256 liraya döndü.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325