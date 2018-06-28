EMTİA PİYASALARI – ABD hafif ham petrolü üç yılın zirvesinden çekildi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Haziran () –Küresel piyasalarda petrol fiyatları, Libya ile Kanada'daki arz kesintilerinine ve ABD'nin diğer ülkelerin İran'dan petrol ithalatı yapan müttefiklerinden alımı sonlandırmalarını isteyeceğine ilişkin haberlere bağlı olarak yükselen Batı Teksas hafif petrolü, yüksek ABD stoğunun etkisiyle son üç yılın en yüksek seviyesinden çekildi.

Türkiye'nin de akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolünün varil fiyatı günlük yüzde 0.22 düşüşle 77.46 dolara, ABD hafif ham petrolünün fiyatı yüzde 0.40 düşüşle 72.47 dolara döndü.

Altın fiyatları küresel piyasalarda artış gösermesine rağmen son altı ayın en düşük düzeyine yakın hareket ediyor.

- gümüş yüzde 0.54 düşüşle 16.15 dolardan,

- altın yüzde 0.27 düşüşle 1,252.7 dolardan,

- bakır yüzde 0.30 düşüşle 2.9755 dolardan,

- platin yüzde 0.35 düşüşle 859 dolardan,

- paladyum yüzde 0.51 artışla 948.7 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada gram altın fiyatı 186 liraya, çeyrek altın 304 liraya, Cumhuriyet altını da 1,256 liraya döndü.

