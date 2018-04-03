EMTİA PİYASALARI – ABD - Çin ticaret savaşı endişeleriyle fiyatlar dalgalı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 3 Nisan () – Emtia fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğinin etkisiyle dalgalı bir seyir izlerken altın ve gümüş fiyatları düştü.

Dolar diğer para birimleri karşısında güçlenirken, bakır, platin ve palladyum fiyatları yükselirken, altın ve gümüş fiyatları düştü. Dolar endeksi günlük yüzde 0.12 düşüşle 89.944 düzeyine geriledi.

- bakır yüzde 0.30 artışla 3.059 dolardan,

- platin yüzde 0.29 artışla 939.2 dolardan,

- paladyum yüzde 0.22 artışla 929.55 dolardan işlem görürken,

- altın yüzde 0.21 düşüşle 1344.1 dolardan,

- gümüş yüzde 0.61 düşüşle 16.57 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları ise Rusya’nın petrol üretimindeki artışa rağmen yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı günlük yüzde 0.27 artarak 67.80 dolara, Batı Teksas hampetrolünün varil fiyatı da günlük yüzde 0.17 artışla 63.12 dolara geriledi.

