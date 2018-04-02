Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...

EMTİA PİYASALARI – ABD – Çin ticaret gerginliğiyle emtia fiyatları yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Nisan () – Emtia fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğiyle yükseldi. Dolar diğer para birimleri karşısında güçlenirken, altın, bakır, gümüş, platin ve palladyum fiyatları yükseldi. Dolar endeksi...

EMTİA PİYASALARI – ABD – Çin ticaret gerginliğiyle emtia fiyatları yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Nisan () – Emtia fiyatları ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliğiyle yükseldi.
Dolar diğer para birimleri karşısında güçlenirken, altın, bakır, gümüş, platin ve palladyum fiyatları yükseldi. Dolar endeksi yüzde 0.003 artışla 89.977 düzeyine çıktı.
- altın yüzde 0.47 artışla 1333.50 dolardan,
- bakır yüzde 1.12 artışla 3.059 dolardan,
- gümüş yüzde 0.84’lük artışla 16.405 dolardan,
- platin yüzde 0.98 artışla 941 dolardan,
- paladyum yüzde 0.73 artışla 950.70 dolardan işlem gördü.
Petrol fiyatları ABD'de petrol kuyusu sayısının azalması ve ABD'nin İran'a ekonomik yaptırımları yeniden başlatılmasına ilişkin girişimlerinin etkisiyle yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.61 artışla 69.76 dolara, Batı Teksas hampetrolünün varil fiyatı da yüzde 0.43 artışla 65.22 dolara çıktı.
General Electric'in şirketi Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'deki petrol kuyusu sayısının üç haftalık yükselişin ardından, geçen hafta geriledi.
Çin, ABD Başkanı Donald Trump'ın alüminyum ve çelik ithalatından gümrük vergisi alma kararına karşılık olarak, bu
ülkeden ithal 128 ürüne yüzde 25'e kadar ek gümrük vergisi getirdi. Yeni haftayla birlikte uygulanmaya başlanan gümrük vergisi getirilen ürünlerin listesi, 23 Mart'ta yayımlanan ve ticari büyüklüğü 3 milyar dolar olarak açıklanan
ürünleri kapsıyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314