Emsal karar çıktı; 12 bankadan kredi alan herkese tazminat ödenecek

Milyonlarca kişinin beklediği emsal karar çıktı. Kartel oluşturan 12 büyük bankaya milyonlarca dava açılmasını sağlayacak karar uygulamaya koyuldu. O bankalardan kredi alan herkese tazminat ödenecek.



Çitil Avukatlık Ortaklığı’nın Yönetici Ortağı Avukat Şule Alagöz Çitil, kartel mağduru vatandaşları ve işletmeleri sevindiren gelişmenin detayları hakkında şu bilgileri verdi:



“Ankara'da bir vatandaş, 2008 ila 2010 yılları arasında dört farklı tarihte çektiği toplam 38 bin 500 liralık ihtiyaç kredisine yüksek faiz uygulanmış olabileceği düşüncesiyle Sincan Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Heyet, milyonlarca banka müşterisinin bankalardan faiz iadesi almasını sağlayacak tarihi bir emsal karar açıkladı. Rekabet Kurulu'nun ‘kartel' kararının gerekçe gösterildiği davada Heyet, bankanın mağdur vatandaştan olması gerekenden 740 lira 57 kuruş daha fazla faiz tahsil ettiğine karar verdi.



FAİZİYLE TÜKETİCİYE İADE ETTİRDİ



Hakem heyeti, fazladan alınan bu faizin yanı sıra, o tarihten bu yana oluşan mağduriyeti gidermek için 761 lira 14 kuruş faiz işletti. Sonuçta vatandaş, bankadan bin 501 lira 71 kuruş iade aldı. Mahkeme ayrıca tebligat ve bilirkişi gideri olarak bankadan 169 lira tahsil etti.



Heyet, sözkonusu bankanın başka bankalarla kartel oluşturup tüketiciye yüksek faizle kredi sattığına hükmedip, fazla faizi cezasıyla birlikte tüketiciye iade ettirdi.



Bu karar, 2007-2011 tarihleri arasında bankalardan kredi kullanan ya da bankalara mevduat yatıran milyonlarca vatandaş, esnaf, KOBİ ve büyük şirketler için emsal karar anlamına geliyor.



Böylece milyonlarca kişinin fazladan tahsil edilen kredi faizlerini geri almasının yolu açıldı. Ankara Sincan Tüketici Hakem Heyeti'nin kararına göre 2007-2011 yılları arasında kredi çeken vatandaşlar kendilerinden tahsil edilen fazla faiz tutarını almak için tüketici hakem heyetine başvurabilecekler.





NEREYE DAVA AÇILACAK?



Rekabet Kurulu'nun aldığı karardan sonra dava açmak isteyenler farklı yollar izleyecek. Vakıf, dernek ve kamu kuruluşları asliye hukuk mahkemelerine, firmalar ve tarım kredisi kullanan çiftçiler ticaret mahkemelerine, bireysel banka müşterileri ise tüketici hakem heyetlerine dava açabilecek.



HANGİ BANKALARA DAVA AÇILABİLECEK?



Dava açılabilecek bankalar şunlar:



Akbank, Denizbank, Finans Bank, HSBC Bank, ING Bank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (Garanti Ödeme Sistemleri A.Ş. ve Garanti Konut Finansmanı Danışmanlık A.Ş.), Türkiye Halk Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankası.”



ZAMANAŞIMI 10 YIL



Avukat Şule Alagöz Çitil, dava açmak için zaman aşımının 10 yıl olduğunu sözlerine ekledi.



REKABET KURULU CEZA VERMİŞ, DANIŞTAY ONAMIŞTI



Rekabet Kurulu, Türkiye’de faaliyet gösteren 12 bankanın 21.08.2007 – 22.09.2011 tarihleri arasında uyumlu eylem (Kartel) içerisinde hareket ederek faiz oranlarında müşterilerin aleyhine değişiklik yaptıklarını tespit etmiş; Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’a aykırı hareket eden 12 banka hakkında idari para cezası verilmişti.



Rekabet Kurulu tarafın verilen bu cezaların iptali için açılan davada, Ankara 2. İdare Mahkemesi bankaların talebini reddetmiş ve bu kararlar Danıştay 13. Dairesi tarafından onanarak kesinleşmişti.







