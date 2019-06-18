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Emre Kurttepeli yeniden Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı seçildi

İstanbul, 18 Haziran () - Endeavor Derneği'nin, Yedinci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Emre Kurttepeli yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi,  Endeavor Girişimcileri Commencis Kurucu Ortağı Fırat İşbecer ve Foriba Kurucu Ortağı...

Emre Kurttepeli yeniden Endeavor Yönetim Kurulu Başkanı seçildi

İstanbul, 18 Haziran () - Endeavor Derneği'nin, Yedinci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda Emre Kurttepeli yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi,  Endeavor Girişimcileri Commencis Kurucu Ortağı Fırat İşbecer ve Foriba Kurucu Ortağı Koray Bahar, yeni yönetim kurulu üyeleri arasına katıldılar.
Endeavor’ın 13. yılında sürdürdükleri tüm çalışmalarında ilk günkü inançlarını hâlâ koruduklarını belirten Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, Endeavor gibi Türkiye’ye katma değer sağlayan STK’lardan birinin Yönetim Kurulu Başkanlığı’na yeniden seçilmekten onur duyduğunu söyledi.
Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen de, "Türkiye dahil tüm dünyadaki ekosistemlerin gelişimiyle kurum olarak ilk hedefimiz, seçilen her bir girişimcimizi 33 ülkede mentörler, girişimciler ve yatırımcılarla bir araya getirerek şirketlerinin büyümesine hız kazandırmaktır" dedi.
2019-2020 dönemi Yönetim Kurulu üyeleri tam listesi; üç Kurucu Üye Ali Koç, Murat Özyeğin, Suzan Sabancı Dinçer; önceki dönemden devam eden on altı üye Alp Saul, Barbaros Özbugutu, Bülent Akgerman, Cansen Başaran Symes, Ebru Dorman, Ebru Özdemir, Emre Kurttepeli (Başkan), Emre Zorlu, Fady Jameel (Onursal), Hayri Çulhacı, Işık Keçeci Aşur, İlker Koçer, Nevzat Aydın, Tankut Turnaoğlu ve katılan iki yeni isim Fırat İşbecer ve Koray Bahar’dan oluşuyor. (Fotoğraflı)

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