EMO: Özerkliğin yok edildiği bilim kurumlarının içi boşaltılıyor

İstanbul, 8 Şubat () - Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile yüzlerce akademisyenin üniversiteler ile ilişiklerinin kesildiğine dikkat çekerek, "Özerkliğin yok edildiği bilim kurumlarının içi boşaltılıyor" uyarısında bulundu.

Anayasa için yapılacak referandum öncesinde üniversitelerdeki "muhalif bilim insanlarının görevlerinden atıldıkları"nın ileri sürüldüğü EMO açıklamasında, "Terörle yan yana dahi anılamayacak bilim insanlarını üniversitelerden uzaklaştıran bu KHK`ler akıl dışıdır. Özerkliğin yok edildiği bilim kurumlarının içi boşaltılmaktadır" denildi ve şu çağrı yapıldı: "Toplum üzerinde korku yaratma, baskı ve sindirme politikası"

"Düşünen, sorgulayan, konuşan insanlara zulmü reva gören bir iktidar ve onun OHAL kararları yürürlüktedir. Terörle mücadeleyle hiçbir ilgisi olmadığı artık açıkça ortaya çıkmış olan bu OHAL kararlarının bizzat kendisi ülkemizi terörize etmektedir. OHAL ve KHK`ler, referandum öncesinde toplum üzerinde korku yaratma, baskı ve sindirme politikasının aracı olarak kullanılmaktadır. Derhal OHAL son bulmalı, yapılan haksızlıklar sona ermeli, insan haklarına aykırı uygulamalara son verilmelidir." "Üniversitelerdeki demokrat aydın akademisyenler görevlerinden atılmıştır"

Yeni KHK ile "ülkemizin üzerindeki karanlığı koyultan görevden atmalar" gerçekleştirildiği de ilari sürülen EMO açıklamasında, "Bir ülkenin düşünen, sorgulayan, en özgür ortama sahip olması gereken üniversitelerin ışığı söndürülmektedir. Toplam 4 bin 464 kişiyi görevinden ihraç eden kararname ile başta Ankara Üniversitesi olmak üzere üniversitelerdeki demokrat aydın akademisyenler görevlerinden atılmıştır" denildi ve eklendi: "Çok sayıda akademisyeni görevden alan kararnamenin hiçbir meşruiyeti yok"

"Bilgisayar Mühendisleri Odası kurulmadan önce EMO`da da çalışmalar yürütmüş olan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi`nden Prof. Dr. Funda Başaran, Prof. Dr. Mine Gencel Bek, Prof. Dr. Ülkü Doğanay, Prof. Dr. Nur Betül Çelik, Siyasal Bilgiler Fakültesi`nden Prof. Dr. Ahmet Haşim Köse, Prof. Dr. İlhan Uzgel, Prof. Gökçen Alpkaya, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi`nden Prof. Dr. Tülin Sağlam ve Marmara Üniversitesi`nden Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu gibi demokrat, aydın bilim insanlarının yer aldığı çok sayıda akademisyeni görevden alan kararnamenin hiçbir meşruiyeti yoktur." "Topluma ve ülkemizin geleceğine ise darbe üstüne darbe yapılmaktadır"

Resmi Gazete'de yayımlanan KHK'ların "12 Eylül Dönemi`nde çıkarılan 1402 sayılı Yasa"ya da benzetildiği açıklamada, "Geçmişin darbe dönemi uygulamalarıyla yeniden 12 Eylül karanlığı yaşanmaktadır. Darbe girişimi iktidarın kendisi için engellenmiş, topluma ve ülkemizin geleceğine ise darbe üstüne darbe yapılmaktadır. OHAL dönemi ve KHK`leriyle yarattığı adaletsizlikler derhal son bulmalıdır. Aydın-demokrat insanların her türlü hakları iade edilmelidir" denildi.