EMO Hasan Balıkçı Onur Ödülü'nün sahipleri belli oldu

İstanbul, 14 Mart () - Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından, kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede öldürülen EMO üyesi Hasan Balıkçı`nın adını ve mücadelesini yaşatmak için verilen "Hasan Balıkçı Onur Ödülü"nün EMO 45. Dönem sahipleri, EMO Üyesi Doç. Dr. Melda Yaman Öztürk ve Doç. Dr. Özgür Öztürk oldu.

Kaçak elektrik kullanımına karşı verdiği mücadelede 18 Ekim 2002 tarihinde 41 yaşında öldürülen EMO Üyesi Hasan Balıkçı`nın anısına EMO tarafından 2010 yılında kabul edilen yönerge doğrultusunda iki yılda bir verilen Onur Ödülü, 30 Mart 2018 tarihinde EMO 46. Olağan Genel Kurulu`nda sahiplerine sunulacak. Seçici Kurul`un ödül gerekçesinde, şöyle denildi:

"Önce haklarında üniversite tarafından soruşturma açılan, ardından OHAL kapsamında çıkarılan 677 sayılı KHK ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi`ndeki görevlerine son verilen Doç. Dr. Melda Yaman Öztürk ve Doç. Dr. Özgür Öztürk; Odamız üyesi meslektaşlarımız olarak mühendislik camiası açısından simgesel bir öneme sahiptir. Düşünce özgürlüğü ve bilimsel özerklik noktasında verdikleri mücadele nedeniyle Doç. Dr. Melda Yaman Öztürk ve Doç. Dr. Özgür Öztürk Hasan Balıkçı Onur Ödülü`ne değer görülmüştür."

EMO tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Yaşamı boyunca yolsuzluklara, talana ve her türlü karanlık ilişkiye karşı kamunun yararı doğrultusunda dürüstlüğünden ödün vermeksizin mesleğini yapmaya çalışan Hasan Balıkçı`nın örnek kişiliğini yeni nesillere aktarmayı Odamızın bir görevi olarak görüyoruz” denildi.

Hasan Balıkçı Onur Ödülü`nün ilki Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu`na, ikincisi Gazeteci İsmail Saymaz`a, üçüncüsü de Can Dündar ve Erdem Gül`e verilmişti.