EMO 46. Dönem Yönetim Kurulu’nu seçti

İstanbul, 8 Nisan () – Elektrik Mühendisleri Odası`nın, 46. Dönem Yönetim Kurulu görev dağılımı sonrasında, Dönem Başkanı Gazi İpek oldu.

EMO, 46. Dönem Yönetim Kurulu, 7 Nisanda yapılan ilk toplantısında görev dağılımını gerçekleştirdi. EMO 46. Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı`nı Gazi İpek, Başkan Yardımcılığını Mehmet Turgut, Yazmanlığını İbrahim Saral, Saymanlığını Şakir Aydoğan üstlenirken, Kübülay Özbek, Evindar Aydın ve Cansel Aslan da Yönetim Kurulu Üyesi oldular.

EMO 46. Olağan Genel Kurulu`nun ardından seçilen Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu da ilk toplantılarını 7 Nisan Cumartesi günü yaparak görev dağılımını gerçekleştirdiler. EMO Onur Kurulu Başkanlığı`na İsa Güngör Raportörlüğe Ercan Dursun; EMO Denetleme Kurulu Başkanlığı`na Gıyasi Güngör, Raportörlüğe Barış Çoruh seçildi.

46. Dönem EMO Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Gazi İpek, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Elektrik Mühendisliği Bölümü`nden mezun olup, halen serbest mühendis olarak çalışmaya devam ediyor. Gazi İpek önceki dönemlerde EMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı ve Yazmanlığı`nın yanı sıra çeşitli komisyonlarda görev üstlendi.

46. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Turgut, İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Elektrik Mühendisliği Bölümü`nden mezun olduktan sonra TEKEL Genel Müdürlüğü`nde çalıştı. EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu`nda çeşitli dönemlerde Başkan, Başkan Yardımcısı ve Sayman olarak yer aldı. Halen özel sektörde çalışıyor.

46. Dönem EMO Yönetim Kurulu`nda Yazmanlık görevini üstlenen İbrahim Saral, Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü`nden mezun olduktan sonra TEİAŞ`ta çalıştı. Daha önce EMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Yazmanı ve Şube Denetçisi olarak görev yapan Saral, çeşitli dönemlerde Oda komisyonlarında yer aldı.

46. Dönem Yönetim Kurulu Saymanı Şakir Aydoğan, Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Elektrik Mühendisliği Bölümü`nden mezun olup, TEK ve sonrasında TEİAŞ`ta çalıştı. EMO Ankara Şube`de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Denetçi olarak görev yaptı. Halen özel sektörde çalışmalarını sürdürüyor.

45. Dönem EMO Yönetim Kurulu`nda Başkan Yardımcısı ve Üye olarak görev yapan Kübülay Özbek, 46 Dönem`de de Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldı. Kübülay Özbek, Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü`nden mezun oldu ve halen özel sektörde çalışma yaşamını sürdürüyor.

45. Dönem EMO Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olan Cansel Aslan, 46. Dönem`de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak. Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olan Cansel Aslan, daha önce Denizli Şube ve Ankara Şube`de teknik görevli olarak çalıştı.

46. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi Evindar Aydın da Dicle Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü`nden mezun olmuş olup, halen özel sektörde çalışmaya devam ediyor. Evindar Aydın daha önce EMO Diyarbakır Şube`de Yazman ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldı.

