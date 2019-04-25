Emlak Yönetim Genel Müdürlüğü’ne Ayhan Karaca getirildi

İSTANBUL,() - TOKİ’nin iştirak şirketi olan Emlak Yönetim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlüğü için Ayhan Karaca görevlendirildi.

Emlak Yönetim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Hasan Durhat’ın Fatih Belediye Başkan Yardımcısı olarak kurumdan ayrılmasından sonra boşalan Emlak Yönetim Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne, uzun yıllar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nda (TOKİ) Finansman Daire Başkanı olarak görev yapan Ayhan Karaca getirildi.

Erciyes Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 1994 yılında mezun olan Karaca, 2004 yılına kadar özel sektörde sırasıyla Stajyer Mali Müşavir ve Genel Müdürlük görevlerini yürüttü. 2004 yılında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Finansman Daire Başkanlığı’nda uzman olarak çalışmaya başlayan Karaca, 2007 yılında Şube Müdürü oldu. Uzmanlığı döneminde idarenin konut politikası çerçevesinde satışa sunulacak projelerin aylık, yıllık ve dönemsel periyotlarla planlanmasını, üretilen ve satışa hazır hale gelen konut projelerinin ayrıntılı maliyet analizini yaparak fiyat ve satış politikalarının belirlenmesi konularında çalışma yürüten Karaca, konut satışlarına aracılık edecek kurum ve kuruluşlarla gerekli protokollerin yapılması, işlemlerin yerine getirilmesine yönelik tüm yazışmaların yürütülmesi, konut seçim ve teslimine yönelik tüm işlemlerin organize edilmesi, konut fiyatlarının dönemsel artış hesaplarının yapılması işlemlerini yerine getirdi. 2007 – 2008 yıllarında Finansman Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü görevini icra eden Karaca, Eylül 2008 ile Nisan 2019 arasında Finansman Daire Başkanlığı görevini yürüttü. Daire Başkanlığı döneminde 762 bin 187 konutun satışı ve 595 bin 449 konutun teslimi gerçekleştirildi. Karaca, ayrıca Türkiye’de Hasılat Paylaşımı Modeli Satışın ilk uygulayıcısı olarak Devletin elindeki atıl ve problemli arsaları değerlendirerek yaklaşık 25 milyar TL tutarının kamuya kazandırılmasına katkı yaptı.

1969 yılında Ankara’da doğan, aslen Çorumlu olan Ayhan Karaca, evli ve 3 çocuk babasıdır.