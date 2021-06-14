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Son Dakika

Emlak ve Temizlik vergisinde yapılandırma nasıl yapılacak

Emlak vergisi ve çevre temizlik vergisini geciktiren, yatıramayanlar için de yapılandırma fırsatı. Yapılandırma yasası ile milyonları ilgilendiren emlak vergisi ve çevre temizlik vergisini geciktiren, yatıramayanlar için de bir dizi kolaylık sağlanıyor.

EKONOMİ 14.06.2021, 20:00 Murat Aydın
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Emlak ve Temizlik vergisinde yapılandırma nasıl yapılacak

Yapılandırma yasası ile milyonları ilgilendiren emlak vergisi ve çevre temizlik vergisini geciktiren, yatıramayanlar için de bir dizi kolaylık sağlanıyor. İşte tarihi yapılandırma fırsatının faizden ve borçtan kurtaracak kritik son dakika maddeleri.. Yapılandırmada yeni fırsat: 1100 TL yerine 85 TL...

Kritik yapılandırma düzenlemesi yasalaştı tüm detaylar belli oldu.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre emlak, çevre vergisi, yargı sürecindeki dosyalar, uzlaşma başvurusunda bulunanlar başta olmak üzere büyük fırsatlar sunan yapılandırmaya ilişkin merak edilen bazı soruların yanıtları şöyle:

1. EMLAK VERGİSİ BORÇLARI SİLİNİYOR MU?

Yapılandırma ile emlak vergisi, çevre temizlik vergi borçlarının silinmesi söz konusu değil. Peşin ödeme, taksitli seçeneklerde vatandaşlara büyük kolaylık sağlanıyor. Düzenlemeye göre 30 Nisan da dâhil bu tarihten önce emlak vergisi borcu bulunanlar yararlanabiliyor. Edinilen son dakika bilgisine göre Yapılandırmaya konu borçların asıllarının yapılandırma kapsamında ödenmesi koşuluyla ceza, faiz, gecikme zammı alacaklarının tamamı siliniyor. Sadece alacak asılları ile Yİ-ÜFE farkı ödenecek.

2. BEYANNAME VERİLMESİ GEREKİYOR MU?

Emlak vergisinde tarh etme görevi belediyelere ait olup yıl içinde gayrimenkul satın alanların yılsonuna kadar belediyelere "emlak vergi bildirimi" vermesi gerekiyor. Alıcının emlak vergisi ödeme mükellefiyeti satın aldığı yılı izleyen yıldan itibaren başlıyor. Satış yılana ait vergiyi ise satıcı ödüyor.

3. YAPILANDIRMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

Vergi, borç yapılandırmasından yararlanmak isteyenlerin yasanın çıkmasının ardından 31 Ağustos'a kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor.

4. PEŞİN ÖDEYENE İNDİRİM YAPILACAK MI?

Başvurunun ardından anaparayı ilk taksit süresi içinde ödeyenlerden gecikme faizi yerine hesaplanan enflasyon farkının yüzde 90'ı silinecek ve yalnızca yüzde 10'u alınacak. Borcunu taksitlendirip ikinci taksit süresi içinde kalan paranın tamamını ödeyenlerin de enflasyon farkının yarısı silinecek.

5. NE KADAR FAİZ İŞLETİLECEK?

Yapılandırma yasasına göre, anapara ve enflasyon farkından oluşan tutara, taksit sayısına göre katsayı uygulanacak. Yapılandırmada 6 eşit taksit için yeni katsayı yüzde 1.09, 9 taksitte yüzde 1.135, 12 eşit taksitte yüzde 1.18, 18 eşit taksitte yüzde 1.27 olarak uygulanacak.

6. BAŞVURUP DA ÖDEMEYENLERİN DURUMU NE OLACAK?

İlk iki taksiti süresinde ödemeyen, eksik ödeyenin yapılandırması bozulur. Vergi ve cezalarını birlikte ödemek durumunda kalınır.

VARLIK BARIŞI İÇİN GERİ SAYIM

Varlık barışından yararlanmak isteyenlerin yurt dışındaki varlıklarını ekonomiye kazandırmak için 30 Haziran'a kadar bildirimde bulunması gerekiyor. Varlık barışı kapsamına, yurt dışında bulunan para, döviz, altın, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları giriyor. Uygulamadan, yurt dışında para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı bulunan gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilecek.

1.099 LİRA YERİNE 85 LİRA ÖDENECEK

Gelir İdaresi Başkanlığı, araç muayene cezalarının yapılandırılmasına ilişkin tebliği yayınladı. Yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren araç muayenesinin yapıldığı tarihe kadar geçen sürede yüzde 5 yerine yüzde 0.75 faiz uygulanacak. Bu yıl otomobiller için 372.88 lira araç muayene ücreti alınıyor. Örneğin, Ağustos 2016 tarihinde araç muayene süresi dolmuş bir araç için Ekim'de muayene yaptırmak isteyen 1099 lira yerine 85 lira ödeyecek. Araç muayene süresi Ekim 2019'da sona ermekle beraber çalındığı için tescil kaydı Ocak 2020'de silinen, bulunması sonucu muayeneye götürüldüğünde 335.60 lira yerine 27.97 lira ödenecek.

TEMİNAT İSTENMEYECEK

Yapılandırmadan yararlanmak için herhangi bir teminat istenmeyecek. Yapılandırmadan önce tatbik edilen hacizler, yapılacak ödemeler nispetinde kaldırılacak. Yapılandırılan borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacak. İl özel idareleri ve spor kulüplerince yapılandırılan borçlar ikişer aylık dönemler halinde azami 36 eşit taksitte ödenebilecek.

#emlakvergisi #temizlikvergisi
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