Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fenerbahçe - Bursaspor: 2-1
Fenerbahçe - Bursaspor: 2-1
Gençlerbirliği futbolcuları, Pogba'ya saldırdı
Gençlerbirliği futbolcuları, Pogba'ya saldırdı
CHP'li gençler, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı
Deniz Gezmiş ve arkadaşları anıldı
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.
Sezai Temelli'nin pasaportuna el konuldu.

Emlak sektörüne seçim öncesi teşvik geldi

İSTANBUL, () - MAZARS Denge Vergi Hizmetleri Ortağı, Yeminli Mali Müşavir Dr. Numan Emre Ergin, emlak sektörüne seçim öncesi teşvik geldiğini söyledi. Ergin, "Hükümet aldığı kararla yüzde 18 oranında KDV’ye tabi konutlarda KDV oranını...

Emlak sektörüne seçim öncesi teşvik geldi

İSTANBUL, () - MAZARS Denge Vergi Hizmetleri Ortağı, Yeminli Mali Müşavir Dr. Numan Emre Ergin, emlak sektörüne seçim öncesi teşvik geldiğini söyledi. Ergin, "Hükümet aldığı kararla yüzde 18 oranında KDV’ye tabi konutlarda KDV oranını 31 Ekim 2018 tarihine kadar yüzde 8’e indirdi" dedi.

05.05.2018 tarih ve 30412 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile emlak sektörüne yönelik önemli bir düzenleme yapıldığını belirten Ergin, "Buna göre, hükümet yüzde 18 oranında KDV’ye tabi konutlarda KDV oranını 31 Ekim 2018 tarihine kadar yüzde 8’e indirdi" ifadelerini kullandı.

KDV İNDİRİMİ NELERİ KAPSIYOR

Dr. Ergin, "Söz konusu düzenleme ile 150 metrekareden büyük konutlar ile 150 metrekareden  küçük olup yapı ruhsatı 1 Ocak 2013 ile 31 Aralık 2016 arasında alınmış arsa birim metrekare vergi değeri bin liranın üzerinde olan konutlar ve yapı ruhsatı 1 Ocak 2017 sonrası alınmış arsa birim metrekare vergi değeri 2 bin liranın üzerinde olan konutlarda KDV oranı 31 Ekim 2018’e kadar yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak" diye konuştu.

"KDV İNDİRİMİ KONUT FİYATLARINA YANSIRSA HAREKETLİLİK OLUR"

Bu indirimin konut fiyatlarına yansıtılması halinde sektörde hareketlilik olacağına dikkat çeken Dr. Ergin, "Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen bu KDV indirimi, eğer inşaat şirketleri tarafından konut fiyatlarına yansıtılırsa emlak sektörüne bir hareketlilik gelmesi bekleniyor" dedi.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314