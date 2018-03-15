Emlak sektöründe milyarlarca liralık vergi kaybı yaşanıyor (2) Yeniden

ANKARA’da farklı bölgelerde 75 gayrimenkul danışmanı ile faaliyet gösteren RE/MAX Lot Brokerı Can Alisbah, ofislerinde yüzde 100 sözleşmeli ve faturalı çalıştıklarını açıklayarak, sektörde sadece Ankara’da yaşanan vergi kaybının 240 milyon TL olduğunu, Türkiye’de ise bu rakamın milyarlarla ifade edilecek rakamlara çıktığını belirtti.Ankara’da, ulusal çapta ve Avrupa’da pek çok başarıya imza atan RE/MAX Lot, Türkiye’de geçen yıl 1 milyon 409 bin 314 konut satıldığını bildirdi. Bu konutların 659 bin 698'i ilk el, 749 bin 616'sı ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Özellikle büyükşehirlerde ikinci el işlemlerin büyük bir kısmı emlak ofisleri ve bu ofislerde faaliyet gösteren gayrimenkul danışmanları tarafından gerçekleştiriliyor. İlk el satışlarda da emlak ofislerinin payları ve katkıları bulunmaktadır. Dolayısıyla emlak sektörünün ciroları artık ciddi büyüklüklere ulaştı.Türkiye’deki vergi kaybını önlemek için sektöre yönelik incelemelerin, düzenlemelerin büyük önem taşıdığını ifade eden Can Alisbah, “Emlak işi artık bir masa, bir kasa ölçeğinde yapılamaz. Sektör evrilmeye başladı zaten. Fakat kamunun da hem bunu desteklemesi, hem de kamu menfaati sebebiyle sektöre daha ciddi bakması gerekiyor. Bizim gibi çalışan işletmeler, faturasız kayıtsız çalışan işletmelere karşı çok haksız bir rekabetle karşı karşıya. 10 bin liralık bir işlemde faturasız çalışan işletmenin bizim gibi işletmelere göre 4 bin liralık bir maliyet avantajı var. Bu hesaptan yola çıkıldığında ve yapılan satışların yüzde 50’sinin emlakçı veya gayrimenkul danışmanları aracılığıyla yapıldığı kabul edildiğinde, sadece Ankara’da aylık vergi kaybının 20 milyon TL, yıllık 240 milyon TL olduğunu tahmin ediyorum. Türkiye ölçeğinde ise milyar TL’leri aşan kamu zararı söz konusu” dedi.

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