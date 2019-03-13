Emlak Konut GYO: Yabancılara satışlar 1.1 milyar lirayı buldu

İstanbul, 13 Mart () - Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, dış piyasalara açılmanın önemine dikkat çekerek, şirketin yabancı yatırımcılara satışının 2018 yılında 1.1 milyar lirayı bulduğunu söyledi.

Dünyanın önde gelen gayrimenkul fuarlarından MIPIM 2019’da yer alan Emlak Konut GYO, Emlak Konut Bizim Mahalle projesi büyük ilgi gördü. Hakan Gedikli, MIPIM 2019'a ilişkin değerlendirmesinde şu yorumu yaptı:

“Gelişmekte olan ülkelerin küresel inşaat sektörü hasılasından aldığı payın 2025 yılında yüzde 60’ı geçeceği düşünüldüğünde bu organizasyonda yapılan bağlantıların, ticari faaliyetlerin ve tanıtımın önemi çok daha fazla artıyor. Toplam 23.3 milyar lira tutarındaki varlık toplamı ile Emlak Konut GYO Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde en büyük gayrimenkul yatırım ortaklıkları arasında yer alıyor. Dışa açılmanın her sektörde olduğu gibi gayrimenkul sektöründe de önem arz ettiğinin bilincindeyiz. Bu bilinçle sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda 2018 yılında yabancı yatırımcılara satış tutarımız 1.1 milyar liraya ulaştı. MIPIM gibi organizasyonlar sürdürülebilir tanıtım açısından önem arz ediyor.

Katar ve Almanya’da fuarlara katıldı

“MIPIM organizasyonu bu yıl 30’uncu yılını dolduruyor. Gayrimenkul sektörünün kendi alanlarında en iddialı isimlerini bir araya getiren bu önemli organizasyon firmalar açısından büyük önem taşıyor. Güçlü ve istikrarlı iş bağlantılarının kurulmasına olanak sağlayan bu büyük organizasyona biz de Türkiye’nin en büyük GYO’su olarak yıllardır katılıyoruz. Pozitif yönde büyümesini sürdüren ülkemizin gayrimenkul firmalarının ve önemli kuruluşlarının, bu marka organizasyonda yer alması hem uluslararası alanda ticari faaliyetler yapabilmesi hem de ülkemizin tanıtım çalışmalarına katkı sağlaması açısından çok kıymetli. Sene başından bu yana Katar ve Almanya’da fuarlara da katılmış gerek yabancı yatırımcıyla gerek yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızla buluşmuştuk.”

Emlak Konut Bizim Mahalle projesi yoğun ilgi gördü

Geleneksel Türk mimarisiyle yapılan Bizim Mahalle projesinin fuarın dikkat çeken projelerinden biri olduğunu belirten Gedikli, “Özellikle Küçükçekmece ilçesi sınırlarında 1 milyon metrekarelik bir alanda kurulan ve özlenen mahalle yaşamı konseptiyle duyurduğumuz Emlak Konut Bizim Mahalle projemiz katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Toplamda yaklaşık altı bin konut ve ticari üniteyi barındıracak projemiz caddeleri, meydanları, ata sporu merkezi, camisi, millet bahçesi, resmi kurumları yatay mimari konseptine uygun olarak hazırlanan konutlarıyla İstanbul’un ayrıcalıklı yaşam alanı olarak yabancı yatırımcının ilgisini çekti” dedi.

“2019 yılında 1.2 milyar lira net kar öngörüyoruz”

Emlak Konut GYO olarak ekonomiye katkı sağlamak için var güçleriyle çalıştıklarına dikkat çeken Gedikli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Rakamlarımıza bakarsak, şirketimizin arsa portföyü büyüklüğü yaklaşık 4.1 milyon metrekare, üretilen ve ihalesi gerçekleştirilen bağımsız bölüm sayısı ise 132 bin adet oldu. Önümüzdeki beş yıllık süreçte kâr hedefimizi 6.8 milyar lira olarak tahmin ediyoruz. Emlak Konut olarak bu yıl içinde, gelir paylaşımı ve anahtar teslimi olmak üzere ihaleler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. 2019 yılında 7.3 milyar lira satış geliri, 858 bin metrekare satılabilir alan ve 1.2 milyar lira net kâr öngörüyoruz.”(Fotoğraflı)