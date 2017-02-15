Emlak fiyatları Ocak'ta yıllık yüzde 8.8 yükseldi

İstanbul, 15 Şubat () - Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle hazırlanan, 68 il, 242 ilçe ve 1202 mahalleyi kapsayan REIDIN Emlak Endeksi sonuçlarına göre Türkiye genelinde emlak fiyatları Ocak ayında yıllık bazda yüzde 8.8 yükseldi. İş Bankası’ndan yapılan REIDIN Emlak Endeksi aylık sonuçlarına ilişkin açıklamaya göre, ortalama fiyatlar Ocak ayında bir önceki aya göre de yüzde 0.91 yükseldi. Açıklamaya göre, Türkiye genelinde 68 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’nde (TR-68) Ocak ayında Elazığ’da metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2.08 artarak Elazığ fiyatların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde konut satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir ise yüzde 0.52 ile Kars oldu. Türkiye genelinde 68 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi’nde (TR-68) Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.14 azalırken geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.06 arttı. Ocak ayında Kırşehir‘de metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2.03 artarak Kırşehir kiraların en çok yükseldiği şehir; Kütahya ise yüzde 2 ile konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir oldu. Amortisman süresi bakımından, satın alınan evlerin kiraya verildiğinde alış fiyatını en kısa sürede karşılayabildiği illerin başında Aydın gelirken, yıllık brüt kira getirisi bakımından en yüksek getiri oranları Aydın, Van ve Giresun şehirlerinde ölçülmüştür. Türkiye İş Bankası’nın desteği ile hazırlanan REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi sonuçlarına göre; Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.52; geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.99 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 72.50 artış gerçekleşti. Endeks, aynı ay içerisinde, İstanbul Asya yakasında yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0.22; İstanbul Avrupa yakasında yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0.82 arttı. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya yakasındaki projeler Avrupa yakasına kıyasla 8.5 puan fazla artış gösterdi. İş Bankası Bireysel Krediler Müdürü Recep Haki’nin konut kredilerine ilişkin şu sözleri söylediği belirtildi: “İş Bankası 2016 yıl sonu itibarıyla kullandırdığı 17.7 milyar TL tutarındaki ev kredisi ile bir önceki yılsonuna kıyasla yüzde 12,5 oranında gelişme göstermiş ve elde ettiği yüzde 11,6’lık pazar payı ile sektörün önemli bir oyuncusu olma özelliğini sürdürmüştür. Özellikle son dönemlerde kredilendirme oranının artması ve KDV’nin düşürülmesi gibi düzenlemeler, geleceğe yönelik beklentileri güçlendirdi. Bu düzenlemeler sonrasında sektörde yaşanan hareketlilik, bankaların kredi hacimlerine de olumlu yansıdı. Emlak Konut GYO A.Ş. ile yaptığımız işbirliği kapsamında uygun faiz ve 240 aya varan vade seçeneklerimiz ile bu hareketliliğin 2017 senesinde de süreceğine inanıyoruz.”