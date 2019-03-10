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EMİB Başkanı Kaya: Türk ihracatçıların gözaltına alınmasının üzüntüsünü yaşıyoruz

İZMİR, () - EGE Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, 'Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın son günü 4 Türk ihracatçının gözaltına alınmasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti....

EMİB Başkanı Kaya: Türk ihracatçıların gözaltına alınmasının üzüntüsünü yaşıyoruz

İZMİR, () - EGE Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, 'Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nın son günü 4 Türk ihracatçının gözaltına alınmasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Kaya, "Çin, Türk doğaltaş sektörünün en büyük ihraç pazarı. Bu olayın, sektörümüzün Çin pazarındaki ilişkilerine zarar vermeyeceğine inanıyoruz" dedi.
Çin'de, 150 Türk mermer firması tarafından katılım sağlanan 'Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda, Türk mermerciler şok yaşadı. Çinli polislerin, 2016'dan bu yana Guangzhou, Yunfu ve Türkiye'de ofisleri bulunan 3 şirketin 4 yetkilisini, dün saat 06.00'da kaldıkları otelde gözaltına aldığı öğrenildi. Gerekçe olarak ise bu firmaların 24 milyon TL'lik vergi ihlalinde payları olduğu iddia edildi. EMİB Yönetim Kurulu Başkanı Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin Çin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen'in ilk andan itibaren yanlarında olduğunu, Türkiye'nin Guanco Başkonsolosu Melih Bora Kerimoğlu'nun Xiamen'e gönderdiğini ve Türk Büyükelçiliği'nin teyakkuzda olduğunu kaydetti.
'TÜRK FİRMALARI GÜVENLİK AÇISINDAN SORUN YAŞAMADI'
Çin'in doğaltaş ithalatının gerilediği bir dönemde 'Xiamen Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na 150 Türk firması ile gittiklerini hatırlatan Kaya, "Özellikle işlenmiş ürüne yönelik büyük bir ilgi ve talep vardı. Beklentilerin çok üzerinde, başarılı geçen fuarın son günü 4 Türk mermer ihracatçısının gözaltına alınmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Şu anda bir netlik yok, pazartesi günü resmin daha net ortaya çıkmasını bekliyoruz" dedi. 
Çinli polislerin fuar boyunca alanda firmaları rahatsız edecek tutumunun olmadığını vurgulayan EMİB Başkanı Kaya, şöyle devam etti:
"Türk firmaları güvenlik açısından hiçbir sorun yaşamadı. Çin, Türk doğaltaş sektörünün en büyük ihraç pazarı. Yüzlerce firmamız Çin'e uzun yıllardır milyarlarca dolarlık ihracat yaptı, bundan sonra yasalara uygun şekilde ihracat yapmaya devam edecek. Bu olayın, sektörümüzün Çin pazarındaki ilişkilerine zarar vermeyeceğine inanıyoruz. Çinli müşterilerimizi 27-30 Mart 2019 tarihlerinde İzmir'de düzenlenecek olan İzmir Marble Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda ağırlamak için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz."

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