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Emekliye ödenecek banka promosyonu belli oldu

İstanbul, 30 Aralık () – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emeklilere ödenecek banka promosyonlarının belirlendiğini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada,  SGK kapsamında...

Emekliye ödenecek banka promosyonu belli oldu

İstanbul, 30 Aralık () – Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı emeklilere ödenecek banka promosyonlarının belirlendiğini açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada,  SGK kapsamında gelir/aylık alan 11.5 milyon emekli bulunduğu ve bankalarla promosyon verilmesiyle ilgili olarak bir yıldır görüşüldüğü belirtildi.

Açıklamaya göre, kamu bankaları ile yapılan anlaşmalarda, emekli aylığı bin liradan az olan 2.3 milyon emekliye 300 lira; bin ile 2 bin emekli aylığı alan 8.3 milyon kişiye 375 lira ve 2 bin liradan fazla emekli aylığı alan 791 bin kişiye 450 lira verilecek. 3 yıllık olan promosyon ödemesi tutarları peşin yapılacak.

Açıklamada bu tutarların altında promosyon anlaşması yapılmayacağı ve 3 yıllık promosyon ödemelerinin yaklaşık 4.6 milyar lira olduğu kaydedildi.

Emekliler ve hak sahiplerinin, promosyon anlaşması yapılan bankalar arasından çalışacakları bankaları tercih edebileceği bilgisi verilen açıklamada, maaşın tamamının ATM’den tek seferde ücretsiz çekilebilmesi  ve emekli maaş hesapları için Hesap İşletim Ücreti muafiyeti verileceği vurgulandı.  

Promosyon ödemesi yapılan emeklilerin SGK tarafından başka bankaya maaş aktarımlarının engelleneceğinin dile getirildiği açıklamada, “Promosyon ödemelerinin, sistemsel geliştirmelerin tamamlanmasını takiben, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasına göre belirlenecek tarihlerde Şubat 2017’den itibaren başlaması öngörülmektedir” denildi.

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