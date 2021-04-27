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Emeklinin Bayram İkramiyesi açıklandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye verilecek bayram ikramiyesinin tutarının 1100 Türk lirası olacağını açıkladı
EKONOMİ 27.04.2021, 21:59 Murat Aydın
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekliye verilecek bayram ikramiyesinin tutarının 1100 Türk lirası olacağını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bin artı enflasyon. Bu da büyük ihtimalle enflasyon 85 TL tutuyor ama onu 100 TL'ye tamamlayacağız. İnşallah 1100 TL olarak duyuracağız. Bunu da Meclis'e değil kararname ile göndereceğim. Vakit kaybetmeden bayrama yetiştirelim istiyorum." ifadelerini kullandı.
Emekliye bayram ikramiyesi ilk olarak 2018 yılında verilmeye başlandı. Üç dönemdir bin lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırılan ikramiyenin gelecek ramazan bayramında artması bekleniyordu.
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