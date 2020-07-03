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Emekli işçi ve memur maaşlarına kaç lira zam yapıldı!

Merakla beklenen emekli ve memurların temmuz zamları açıklandı. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurlara yapılacak zam oranı da belli oldu. Yüzde 5,75'lik zamla en düşük memur maaşına 207 TL zam yapıldı.

EKONOMİ 03.07.2020, 10:50 Murat Aydın
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Emekli işçi ve memur maaşlarına kaç lira zam yapıldı!

Merakla beklenen emekli ve memurların temmuz zamları açıklandı. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte emekli ve memurlara yapılacak zam oranı da belli oldu. Yüzde 5,75'lik zamla en düşük memur maaşına 207 TL zam yapıldı. En düşük memur emeklisinin maaşı 148 TL zamlandı. En düşük işçi emeklisinin maaşı ise 72 TL yükseldi. Yapılan zam miktarı çarşı, pazar ve marketteki fiyatlar düşünüldüğünde yine yetersiz kaldı.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam açıklandı. Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla memur emeklilerin ve memurlar ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin altı aylık maaş zammı yüzde 5.75 olarak belirlendi.

Memur ve emekliler maaşlarına yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek yüzde 1.75 enflasyon farklı alacak. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına ise direkt 6 aylık enflasyon kadar yani yüzde 5.75 zam yapılacak. İşte en düşük memur, memur emeklisi ve diğer emeklilerin zamlı maaşları…

EN DÜŞÜK MEMURA: 207 TL ZAM

Halen 3 bin 605 lira olan en düşük memurun maaşı yüzde 4 toplu sözleşme zammı ve 1.75 puanlık enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 5.75 zamlanarak 3 bin 812 TL oldu.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİNE: 148 TL ZAM

Memur emeklilerinin aylıklarına da tıpkı memurlar gibi yüzde 4 zam ve yüzde 1.75 enflasyon farkı alacak. Yüzde 5.75 zamla en düşük memur emeklisinin aylığı 2 bin 569 liradan 2 bin 717 TL oldu.

EN DÜŞÜK İŞÇİ EMEKLİSİNE: 72 TL ZAM

En düşük işçi emeklisinin aylığı yüzde 5.75 oranındaki zamla bin 263 liradan bin 335 TL oldu. En düşük emekli aylığı bin 500 liraya yükseltildiği için bu emeklinin maaşı yine bin 500 TL olarak devam edecek. Bu emekli zammı hissetmeyecek…

EN DÜŞÜK ESNAF EMEKLİSİNE: 88 TL

En düşük esnaf emeklisinin aylığı yüzde 5.75 zamla bin 539 liradan bin 627 liraya çıktı.

EN DÜŞÜK ÇİFTÇİ EMEKLİSİNE: 83TL

En düşük çiftçi emeklisinin aylığı yüzde 5.75 zamlanarak bin 451 liradan bin 534 liraya çıktı.

#emeklimaaşzammı #memuremeklisi #işçiemeklisi #zam #maaşzammı #yıllıkenflasyon
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