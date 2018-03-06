Elon Musk Yunanistan’da yeni bir mühindislik merkezi açıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Mart () – Güney Afrikalı mühendis, girişimci ve mucit Elon Musk, “Tesla Greece” adıyla Yunanistan’da bir mühendislik merkezi açıyor.

Yunanlı Girişimciler Derneği Başkanı Vasilis Apostolopoulos Musk’ın “Tesla Greece” girişiminin “oyunun kurallarını değiştirecek” bir potansiyele sahip olduğunu söylerken, ayrıca kendi endüstriyel tesisini projenin yeni ürünleri için bir test alanı olarak kullanımına açma sözü verdi.

Yunanistan'da siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren Delphi Ekonomik Forumu'nda Apostolopoulos konuyla ilgili, “Tesla Greece girişimi adına Elon Musk’a bizzat bir e-mail gönderdim. Yunanistan’ın küresel yeniliğin ön cephesinde olabilmesi için önümüzdeki 10 yıl boyunca Musk’ın şirketine bir maliyet olmadan kendi grubuma ait endüstriyel tesisi Tesla Greece’in kullanımına açacağım” dedi.

Musk’ın yeni girişimini borç içindeki bir ülkeye yapılan “güvenoyu” olarak tanımlayan Apostolopoulos, ayrıca Başkanı olduğu özel sağlık hizmetleri Athens Medical Group’ta, Tesla Greece çalışanlarına bir yıl boyunca sağlık sigortası yapacağını söyledi. Guardian’da yer alan habere göre Apostolopoulos, “Musk’ın Yunanistan işletmesi, araştırması ve teknolojisine karşı kullandığı bu güvenoyuna karşılık olarak elimizden şimdilik bu kadarı geliyor” dedi.