Elon Musk ve SEC mahkemeden bir hafta daha süre istedi

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Nisan () – ABD merkezli elektrikli araba üreticisi Tesla CEO’su Elon Musk ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC), SEC’nin Musk’ın 2018’de varılan menkul kıymetler anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle başlayan anlaşmazlığın çözülmesi için bir hafta daha süre istedi.

ABD’li Yargı. Alison Nathan’a sundukları ortak açıklamada iki taraf da söz konusu görüşmelerin 25 Nisan’a kadar uzatılmasını istedi. Nathan talebi kabul ederken, açıklamada SEC Avukatı Cheryl Crumpton ve Elon Musk şu değerlendirmeyi yaptı:

“Henüz bir anlaşmaya varamamış olsak da, SEC konseyi, Elon Musk ve Tesla konseyi geçen hafta bir saati aşkın bir süre boyunca telefonda görüştü ve hala da olası bir çözüm bulmak için çalışıyor. Müzakerelerimizin hala devam etmesi sebebiyle, mahkemeye sunulacak bir anlaşma için belirlenen tarihin 25 Nisan’a ertelenmesini talep ediyoruz.”

Nathan, iki tarafın bir anlaşamaya varamaması durumunda SEC’nin Musk’ın Tesla üretimi hakkında yaptığı paylaşımların SEC ile olan anlaşmasını bozduğu iddiasını destekleyeceğini söylemişti.

