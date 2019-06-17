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Elon Musk Twitter hesabını kapattığını duyurdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Haziran () – ABD merkezli otomotiv şirketi Tesla'nın CEO’su Elon Musk, Twitter hesabını kapattığını duyurdu. Musk, resmi Twitter hesabından önce “silindi” paylaşımını yaptıktan sonra yaptığı diğer...

Elon Musk Twitter hesabını kapattığını duyurdu

Deniz Kılınç / İstanbul, 17 Haziran () – ABD merkezli otomotiv şirketi Tesla'nın CEO’su Elon Musk, Twitter hesabını kapattığını duyurdu.
Musk, resmi Twitter hesabından önce “silindi” paylaşımını yaptıktan sonra yaptığı diğer paylaşımında “Twitter hesabımı kapattım” yazdı. Yaklaşık 27 milyon takipçisi olan hesap, söz konusu paylaşımların ardından kısa bir süre aktif kaldıktan sonra kapandı.
Musk, rol oyunu Nier:Automata’dan bir karakterin yer aldığı bir çizimi paylaşıp, söz konusu çizimi yapan Meli Melo isimli sanatçının ismini vermemesinin ardından çeşitli eleştiriler almıştı. Twitter kullanıcılarına konuyla ilgili verdiği cevabında Musk sanatçıların isimlerinin verilmesinin “amaca zarar verdiğini” söylemişti.
Nisan ayında Musk, Twitter hesabından Tesla finansmanı, ürünleri ve hisseleri hakkında bilgi verdikten sonra oluşan sorunların ardından ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu’yla (SEC) anlaşmaya varmıştı.

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