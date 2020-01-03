beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

istanbul escort

banner314

banner325

Son Dakika

Elleriyle ördüğü berelerle yılbaşında Darüşşafakalı öğrencileri sevindirdi

Darüşşafaka Urla Rezidans sakinlerinden Işıl Dilek, 2012 yılından bu yana sürdürdüğü geleneği bu yıl da devam ettirerek Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na başlayan 122 öğrencinin soğuk kış günlerinde üşümemesi için kendi elleriyle...

EKONOMİ 03.01.2020, 10:49
Elleriyle ördüğü berelerle yılbaşında Darüşşafakalı öğrencileri sevindirdi
Darüşşafaka Urla Rezidans sakinlerinden Işıl Dilek, 2012 yılından bu yana sürdürdüğü geleneği bu yıl da devam ettirerek Darüşşafaka Eğitim Kurumları’na başlayan 122 öğrencinin soğuk kış günlerinde üşümemesi için kendi elleriyle ördüğü rengarenk bereleri okula gönderdi ve çocuklara unutulmaz bir yılbaşı hediyesi verdi.
Bugüne kadar gerçekleştirdiği bağışlarla Darüşşafaka Cemiyeti’nin 156 yıllık eğitimde fırsat eşitliği misyonuna destek veren Darüşşafaka Urla Rezidans sakinlerinden Işıl Dilek, bu yıl okula başlayan öğrenciler için çok özel bir yeni yıl hediyesi hazırladı.
2012 yılından bu yana her yılbaşı öncesinde elleriyle ördüğü bereleri öğrencilere hediye eden Işıl Dilek, bu geleneği bu yıl da sürdürdü. Işıl Dilek, rengarenk bereleri soğuk kış günleri öncesinde Darüşşafaka’ya yeni başlayan 122 öğrenciye ulaştırdı.
Darüşşafaka’nın iyilik ve gönüllülük geleneğini simgeleyen bereleri takarak teşekkürlerini sunan çocukların mutluluğu, fotoğraf karelerine yansıdı.
2012 yılında rezidansa taşındı
Yaşamının büyük bir bölümünü kalabalık bir çevrede geçiren Işıl Dilek, aslen İzmitli ve ev hanımı. 1999 Marmara Depremi’nden sonra yaşadığı kayıplar sonucu Ankara’ya taşınarak hayatını sürdürdü. 2012 yılında ise Darüşşafaka’ya destek olmak için Darüşşafaka Urla Rezidans’a yerleşti.
500’e yakın bağışçı yaşıyor
Darüşşafaka Cemiyeti, 22 yıldır devam ettirdiği ileri yaş bakım hizmetlerini bugün dört farklı rezidansında sürdürüyor. Bağışçılarının ileri yaşlarını güvenli ve konforlu bir ortamda geçirmelerini sağlamak amacıyla, ilk olarak 1997 yılında Yakacık Rezidans’ı hayata geçiren Darüşşafaka Cemiyeti, ardından Maltepe, Şenesenevler ve Urla Rezidansları’nı da hizmete açtı. Bugün Darüşşafaka’nın 156 yıllık deneyim ve geleneğine güvenerek Darüşşafaka Rezidansları’nda 500’e yakın bağışçı yaşıyor.
Sağlık hizmeti, özel atölyeler…
Darüşşafaka Rezidansları’nda 7 gün 24 saat sağlık hizmeti veriliyor. Sağlıklı yaşamın ön planda tutulduğu rezidansların restoranlarında menüler uzman diyetisyenlerin kontrolünde hazırlanıyor. Rezidanslarda sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler, bağışçılardan gelen istek ve öneriler doğrultusunda psikososyal servisler tarafından yıllık olarak planlanıyor. Psikososyal servis tarafından hazırlanan program çerçevesinde bağışçılar gezilere, konserlere, tiyatroya, sinemaya, alışveriş merkezlerine, bale ve opera gösterilerine gitme fırsatı buluyor. Bağışçılar aynı zamanda, profesyonel hobi öğretmeni eşliğinde resim, örgü, nakış, takı tasarımı, maket, rölyef, yemek yapımı gibi farklı uğraşlarda bulunabiliyor.
Tek seferlik bağış yapmak yeterli
Bağışçılar her biri farklı temada 1+1, 2+1 ve standart daire alternatifleri arasından istediklerini seçebiliyor. İsterlerse dairelerinin dekorasyonunu değiştirebiliyor ya da evindeki eşyaları rezidanstaki dairesine getirebiliyorlar. Darüşşafaka'nın Yakacık Rezidans, Maltepe Rezidans, Şenesenveler Rezidans ve Urla Rezidans'ta verilen hizmetlerden ve ömür boyu sağlık güvencesinden yararlanabilmek için Darüşşafaka Cemiyeti’ne bir kereye mahsus bağış yapmak yeterli oluyor. (Fotoğraflı)

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 03 Ocak 2020
İmsak 06:51
Güneş 08:22
Öğle 13:14
İkindi 15:34
Akşam 17:55
Yatsı 19:21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 17 37
2. Başakşehir 17 33
3. Trabzonspor 17 32
4. Fenerbahçe 17 31
5. Beşiktaş 17 30
6. Alanyaspor 17 29
7. Galatasaray 17 27
8. Malatyaspor 17 24
9. Gaziantep FK 17 24
10. Göztepe 17 23
11. Denizlispor 17 22
12. Çaykur Rizespor 17 20
13. Gençlerbirliği 17 18
14. Kasımpaşa 17 15
15. Konyaspor 17 15
16. Antalyaspor 17 14
17. Ankaragücü 17 12
18. Kayserispor 17 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 17 36
2. Erzurum BB 17 30
3. Keçiörengücü 17 28
4. Menemen Belediyespor 17 28
5. Akhisar Bld.Spor 17 27
6. Bursaspor 17 27
7. Ümraniye 17 25
8. Adana Demirspor 17 24
9. Balıkesirspor 17 24
10. Altay 17 24
11. Fatih Karagümrük 17 23
12. Giresunspor 17 21
13. İstanbulspor 17 19
14. Altınordu 17 18
15. Osmanlıspor 17 13
16. Boluspor 17 13
17. Adanaspor 17 12
18. Eskişehirspor 17 6
Takımlar O P
1. Liverpool 20 58
2. Leicester City 21 45
3. Man City 21 44
4. Chelsea 21 36
5. M. United 21 31
6. Tottenham 21 30
7. Wolverhampton 21 30
8. Sheffield United 21 29
9. Crystal Palace 21 28
10. Arsenal 21 27
11. Everton 21 25
12. Southampton 21 25
13. Newcastle 21 25
14. Brighton 21 24
15. Burnley 21 24
16. West Ham 20 22
17. Aston Villa 21 21
18. Bournemouth 21 20
19. Watford 21 19
20. Norwich City 21 14
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10
izmir escort