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"Elektrikte plansız kesintiler planlı kesintileri gölgede bıraktı"

İstanbul, 9 Ocak () –Elektrik Kesinti Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Jale Yanılmaz, Aralık ayında elektrik kesintilerinin yıllık bazda yüzde 22.34  arttığına dikkat çekerek, "Plansız kesintilerdeki rekor artış, planlı kesintileri...

"Elektrikte plansız kesintiler planlı kesintileri gölgede bıraktı"

İstanbul, 9 Ocak () –Elektrik Kesinti Endeksi Çalışma Grubu Başkanı Jale Yanılmaz, Aralık ayında elektrik kesintilerinin yıllık bazda yüzde 22.34  arttığına dikkat çekerek, "Plansız kesintilerdeki rekor artış, planlı kesintileri gölgede bıraktı” dedi.

Elektrik Kesinti Endeksi (EKE) 2016/Aralık dönemine ilişkin verileri açıklayan Tüketici Birliği Federasyonu EKE Çalışma Grubu Başkanı Jale Yanılmaz, Tüketici Birliği Federasyonu (TBF) tarafından elektrik enerjisi hizmet kalitesinin saptanması amacıyla 2015 yılı Mart ayından bu yana, “Elektrik Kesinti Endeksi” oluşturulduğunu belirtti.  

Aralık ayında gerçekleşen 87.931,5 saatlik kesintinin, bir önceki yılın Aralık ayına göre, yüzde 22.34 oranında artışa işaret ettiğini vurgulayan Yanılmaz, en çok ve en az kesinti yapılan illeri şöyle açıkladı:

“2016 yılı Aralık döneminde il bazında en yüksek planlı elektrik kesintisi gerçekleşen beş il; İzmir (7.303 saat), Antalya (5.245 saat), Konya (4.470 saat), Ankara (3.829 saat), Bursa (3.064 saat); en az planlı elektrik kesintisi gerçekleşen iller; Ardahan, Gümüşhane, Kars (kesinti yok), Muş (2 saat), Bayburt (3 saat) oldu.”  

 

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