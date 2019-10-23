"Elektrik tüketicileri aynı zamanda üretici de olabilecek"

Global Enerji Derneği Başkanı Murat Dilek, “Çatılarda güneş enerjisi santrali kurarak elektrik üreten tüketiciler, yeni mevzuatın getirdiği kolaylıkla yalnız tüketici olmayacak, aynı zamanda elektrik üreticisi haline gelebilecek”dedi.

Yeni düzenleme ile her tüketicinin kendi enerjisini üretebilmesinin yolunu açıldı, mahsuplaşma ile gündüz ve hafta içi üretilen elektrik, gece ve hafta sonu kullanılabilecek.

Üretici-tüketici dengesinin de "nispeten" süreceğini vurgulayan Dilek, "Yeni regülasyonlarla çatılardan elektrik üretiminde avantajlar arttı; bürokrasi azaldı. Yeni çıkan mevzuatla çatılarda çok daha rahat elektrik üretilebilecek. Çatıya kurulum yapan şirkete vereceğiniz vekaletname ile siz hiçbir işle uğraşmadan, hızlı bir şekilde çatınıza elektrik santrali kurulabiliyor" dedi ve ekledi:

"Türkiye’de 95 milyon bina stoğumuz var. Bunun içerisine endüstriyel çatılar ve kamu binaları da dahil. Yaklaşık 1 milyar 200 milyon metrekare çatı alanımız var. Bu rakamın 600 milyonu konutlarda, yaklaşık 500 milyonu da endüstriyel çatılar olarak söyleyebiliriz. Kamu binalarında da 100 milyon metrekareye yakın çatı alanımız var.

"Ölçümlerimizde Türkiye’de 45 bin megavatlık elektrik santrali kurulabileceğimizi öngörüyoruz. Tüm elverişli çatılarımızı elektrik santraline çevirirsek, şu anki elektrik üretimimizin yarısını elde edebiliriz. Kademeli olarak her yıl güneş enerjisi santrali kurulumu artacak Bakanlık politikası ile, biz de sürdürülebilir bir endüstri doğması için kademeli artışı destekliyoruz.

"Serbest tüketici olup olmama ayrımına gidilmeksizin herkesin hafta içi veya gece tükettiği elektriği, gündüz veya hafta sonu ürettiği elektrikten karşılama imkanı olacak. Güneş çatılarda yükselmeye devam ettikçe hem tüketici kazanacak hem de ülkemiz."

Dilek'in verdiği bilgilere göre, 12. Uluslararası Enerji Kongresi’ne şu ülkeler katılacak:

Almanya, Azerbaycan, Çin, BAE, Bahreyn, Cezayir, Çad, Etiyopya, Fas, Gine, Güney Afrika, Irak, İran, İsrail, Katar, Kamerun, Kenya, Kuveyt, Libya, Lübnan, Mali, Mısır, Mozambik, Nijerya, Özbekistan, Senegal, Sudan, Suudi Arabistan, Somali, Tanzanya, Tunus, Uganda, Ukrayna, Umman, Ürdün ve Zimbabve.