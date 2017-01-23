"Elektrik şirketini değiştirmeden önce sözleşmeyi dikkatli okuyun"

İstanbul, 23 Ocak () - Tüketici Başvuru Merkezi Derneği (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, elektrik dağıtım şirketini değiştirmek isteyen abonelere "sözleşme ve eklerini dikkatli okuyun" çağrısı yaptı.

"Serbest tüketici" sayılan elektrik abonelerinin Türkiye'nin neresinde olurlarsa olsunlar dilediği elektrik dağıtım şirketine geçebileceğine işaret eden Ağaoğlu, "Ancak, şirket değiştirmeyi düşünen aboneler, imzalamadan önce sözleşme ve eklerini dikkatle okumalı, taahhüt varsa süresini ve fiyat değişiklikleri maddelerine bakmalıdır. Ayrıca yeni bir şirkete geçiyorsa o firma hakkında bir ön araştırma yapmalıdırlar" diye uyardı.

Elektrikte "sadık tüketici" uygulamasını değerlendiren Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Derneği Genel Başkanı Av. İbrahim Güllü de, "Bu yıl serbest tüketici olabilme sınırı indirilerek ayda 200, yılda 2400 kW saat elektrik kullanan yani aylık faturası yaklaşık 83 liranın üzerinde olan aboneler hangi dağıtım bölgesinde olurlarsa olsunlar, diledikleri dağıtım şirketinden elektrik satın alabilecekler" diye anımsattı ve şu çağrıda bulundu:

"Sadık olma kavramına önce elektrik şirketleri uymalı; tüketicinin depozito bedeli miktarını aşmayan borçları için elektriğini kesmemeli ve açma kapama bedeli yansıtmamalıdır."