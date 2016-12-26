Elektrik Mühendisleri Odası 62 yaşında

İstanbul, 26 Aralık () - Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu, EMO'nun kuruluşunun 62. yıldönümünde, "Cumhuriyet’in aydınlığı ile 62 yıldır buradayız, burada olmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi. EMO Yönetim Kurulu'nun açıklamasında, Türkiye’nin içinden geçtiği zor koşullarda, her türlü baskıya karşı EMO olarak, meslektaş ve meslek sorunlarının ülke gerçeğinden ayrı tutulamayacağı bilinci içinde çalışıldığı vurgulandı. Açıklamada, bünyesinde 10 ayrı mühendislik unvanı ile 89 farklı iş alanı bulunan EMO'nun, 14 şube ve 112 temsilcilikle 60 bine yaklaşan üyesine hizmet verdiği ifade edildi. Mesleki alanlarına ilişkin çalışmalar yürüten EMO’nun sadece seçilen Yönetim Kurulları ile sınırlı olmayan demokratik bir çalışma anlayışını sürdürdüğü belirtilerek şöyle denildi: “Oda Tüzüğümüzde yer aldığı gibi ‘meslek örgütü olarak bilimi ve tekniği kamu yararına uygulama’ sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu temel üzerinde yükselttiğimiz çalışmalarla, Odamızın dar meslekçi bir bakış açısına sıkıştırılmasına karşı çıkıyoruz. Ülkemiz hem ekonomik hem siyasal olarak derin bir açmaza sürüklenmiştir. Toplumsal gerilim giderek artmakta, ülkeyi yönetenlerin yürüttüğü siyasetin dili ve tarzı da kendisi gibi düşünmeyenlere karşı haksız ve adaletsiz bir uygulamaya dönüşmektedir. EMO olarak bilimin ve aklın yol göstericiliğinden, insandan ve emekten yana duruşumuzla, demokrasi ve barış talep ediyoruz. Cumhuriyet’in aydınlığı ile 62 yıldır buradayız, burada olmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz.”