 Elektrik dağıtımında ‘Enerjinin Yıldızları’nı kazandıracak protokol imzalandı

İSTANBUL,()-ELEKTRİK dağıtım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacı için harekete geçen BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ, “Enerjinin Yıldızları” projesini başlattı. İlk adım olarak Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile yüksek gerilim alanında ihtiyaç duyulan nitelikli eleman ihtiyacına çözüm üretmek için Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ne imza atıldı. Eğitimleri sırasında başarılı olan 30 öğrenciye de bir yıl süreyle 500 TL burs verilecek.

İstanbul, Antalya ve Sivas’ta üç okulda kurulacak Yüksek Gerilim Dalı bölümünde yaklaşık 120 öğrenciye laboratuvar ortamında eğitim imkânı sağlanacak. Öğrencilere BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ’ta staj imkânı sunulurken en başarılı en az 30 öğrenciye aylık 500 TL burs verilecek. Aynı zamanda üç dağıtım şirketinin yönetici ve teknik personeli de mentorluk yaparak deneyimlerini paylaşacak

Cengiz ve Kolin Şirketler Grubu bünyesinde elektrik dağıtım alanında hizmet veren Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ), sektörde ihtiyaç duyulan kaliteli ve yetişmiş insan kaynağına ulaşma hedefiyle “Enerjinin Yıldızları” projesini başlattı. Endüstri 4.0 ile birlikte Enerji 4.0’ın konuşulduğu bir dönemde Enerjinin Yıldızları projesinin önemli bir adımı olarak ‘Elektrik Elektronik Teknolojisi Alanı Yüksek Gerilim Sistemleri’ dalında ihtiyaç duyulan insan kaynağına ulaşmak amacıyla 27 Haziran Çarşamba günü Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile BEDAŞ, AEDAŞ ve ÇEDAŞ, Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü’ne imza atıldı. Yüksek gerilim alanında, sektörde duyulan nitelikli personel açığını kapatmayı hedefleyen mesleki eğitim iş birliği protokolünün imza töreninde Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, AEDAŞ adına Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Hatice Atik, BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit ve ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa da hazır bulundu.

ÜÇ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNE YÜKSEK GERİLİM LABORATUVARI

Proje kapsamında İstanbul’un Avrupa Yakası, Antalya ve Sivas’ta üç mesleki ve teknik Anadolu lisesi seçilerek Yüksek Gerilim Laboratuvarı kurulması planlanıyor. Bu amaçla İstanbul Bayrampaşa’da İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya’da Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sivas’ta ise Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi; pilot okul olarak seçildi. Bu okullarda 10’uncu sınıf öğrencileri, bir sonraki eğitim döneminde Yüksek Gerilim Dalı’nı seçebilecek. Böylece yaklaşık 100-120 kadar öğrencinin laboratuvarda eğitim almasına imkân sağlanacak.

ÖĞRENCİLERE ÜÇ ŞİRKETTE STAJ İMKÂNI VE BURS

Yüksek Gerilim Dalı’nda öğrenim gören öğrenciler; AEDAŞ, BEDAŞ ve ÇEDAŞ’ta staj yapma imkanına da sahip olacak. Proje kapsamında en başarılı ve ihtiyaç sahibi, en az 30 öğrenciye 1 yıl boyunca aylık 500 TL burs verilerek eğitimlerine destek olunacak. Ayrıca söz konusu öğrencilere, burs aldıkları süre kadar da istihdam garantisi sunulacak. Eğitim süresince üç dağıtım şirketinin yöneticileri, kuruma özel derslerde bilgi birikimi ve deneyimlerini öğrencilere aktaracak ve mentorluk yapacak. Yöneticiler, mentorluk yapmadan önce özel bir eğitimden geçecek. Yine Yüksek Gerilim Dalı alanında okullarda eğitim veren öğretmenlere de uygulamalı olarak özel eğitim verilecek.

TERCİH EDİLMEYEN YÜKSEK GERİLİM DALI, AB STANDARTLARINA KAVUŞUYOR

Malzeme fiyatlarının yüksek olması ve sektörden yeterli destek alamadığı için meslek liselerinin elektrik bölümünde tercih edilmeyen Yüksek Gerilim Dalı da bu proje sayesinde yeniden eğitim sistemine kazandırılmış olacak. Avrupa Birliği ülkelerindeki standartlarda kurulacak laboratuvarlarla Yüksek Gerilim Dalı’nı tercih eden öğrencilere, elektriğin üretilmesinden iletim ve dağıtımına kadar tüm kademeleri uygulamalı olarak öğretilecek. Söz konusu proje, sektörün yetişmiş eleman ihtiyacına çözüm üretirken mezun olan öğrenciler de çok tehlikeli meslekler sınıfında yer alan bu alanda uygulamalı iş sağlığı ve güvenliği eğitimi aldıkları için tercih edilerek sektöre ilk adımlarını güvenle atacaklar.

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