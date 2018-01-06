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ELDAY 2. Olağan Genel Kurul Toplantısını Gerçekleştirdi

ELDAY, 2. Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Yeni yönetim kurulu başkanının da belirlendiği toplantıda, toplanan atık miktarının artırılması için hayata geçirilecek yeni projeler konuşuldu. ELDAY’ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı ise Yıldıray Başkurt oldu.

ELDAY 2. Olağan Genel Kurul Toplantısını Gerçekleştirdi

ELDAY, 2. Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. Yeni yönetim kurulu başkanının da belirlendiği toplantıda, toplanan atık miktarının artırılması için hayata geçirilecek yeni projeler konuşuldu. ELDAY’ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı ise Yıldıray Başkurt oldu.

Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği İktisadi İşletmesi ELDAY, 2. Olağan Genel Kurul toplantısını gerçekleştirdi. AEEE olarak tanımlanan ömrünü tamamlamış elektrikli ve elektronik eşyaların belirlenmiş kalite standartlarında, çevre ve insan sağlığı gözetilerek güvenilir bir şekilde geri dönüştürülmesi için çalışan ELDAY’ın genel kurul toplantısında hayata geçirilecek yeni projeler ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen Sıfır Atık çalışmaları konuşuldu. Emekliye ayrılan BSH Ev Aletleri A.Ş temsilcisi Özcan Aydilek’ten görevi devralacak yeni yönetim kurulu başkanı oybirliğiyle Vestel Ticaret A.Ş temsilcisi Yıldıray Başkurt oldu. Genel kurulda ayrıca en iyi toplama sistemini kuran Türk Demirdöküm Fabrikaları A.Ş’ye de ödül verildi, ödülü Türk Demirdöküm adına Satış Sonrası Direktörü Zeki Kalaycılar aldı.

Elday Genel Kurulu’nda; Atıklar Orman Olsun ve Muratpaşa Çevreci Komşu Kart projelerinin devam etmesine, evlerden toplanan atık miktarının artırılması için yeni projeler geliştirilmesine karar verildi. Ayrıca okullarda gerçekleştirilen yarışmalar ile atık toplayan belediyelerin arttırılmasının desteklenmesine ve sıfır atık konusunda aktif rol almak için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın açıkladığı belediyelere hibe verilmesi noktasında takiplerin süreceği belirtildi.

ELDAY Hakkında

Elektrik ve Elektronik Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Derneği ELDAY, 2014 yılından bu yana kaynakların en iyi şekilde kullanımını sağlamak adına hizmet veriyor. AEEE’yi (Atık elektrikli ve elektronik eşya) sadece mali ve yasal bir yük olarak değil, üreticilerin sürdürülebilirlik simgesi olarak görerek geri dönüştürülmesini sağlayan ELDAY, geri dönüşümün belirlenmiş kalite standartlarında, çevre ve insan sağlığı gözetilerek güvenilir bir şekilde yapılmasını amaçlıyor. ELDAY ayrıca yönetmelikler çerçevesinde atık toplayıp geri dönüşü için sistemin kurulması, faaliyetlerin kontrolü, tüketicinin bilgilendirilmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında irtibatın kurulmasını sağlar. 

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ELDAY2. Olağan Genel Kurul Toplantı
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