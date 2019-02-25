"Elbirliği Sistemi" ile yıllık 48 milyon kilowatt elektrik üretildi

İstanbul, 25 Şubat () - Enerji sektöründe Emin Enerji markasıyla ilk kez Elbirliği Sistemi’ni uyguladıklarını söyleyen Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Elde ettiğimiz başarılar bize enerji sektöründe de birlikte kalkınabileceğimizi gösterdi ve yatırımlarımız ile yıllık 48 milyon kilowatt elektrik enerjisi elde ettik” dedi.

Türkiye'nin enerji alanındaki çalışmalarına yön vermeyi amaçlayan ve sektörün devlerini buluşturan 2. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi, 25 Şubat Pazartesi günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımıyla yapıldı. Raffles Otel’de düzenlenen etkinlikte, 28 yıldır faizsiz, bütçeye göre ev alma imkânı sağlayan Emin Grup şirketlerinden Eminevim, zirveyi destekleyen şirketler arasında yer aldı.

“Enerji sektöründe Elbirliği Sistemi’ni uyguladık”

Enerji alanında önemli faaliyetlerde bulunduklarını belirten Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Emin Enerji olarak özellikle güneş enerjisi alanında ülkemize önemli yatırımlarda bulunuyoruz. Enerjide dışa bağımlılığı en aza indirmek adına hedefimiz; enerji kaynaklarını yatırıma dönüştürmek, her proje için özel çözümler üretmek ve ülkemize çevre dostu ve sorunsuz enerji sağlamak.

“Türkiye’de ilk defa enerji sektöründe Elbirliği Sistemi’ni uyguladık. Nisan 2018 itibariyle 40 milyon doların üzerinde harcama ile Ankara bölgesinde 2.6 megawatt, Afyon bölgesinde 11.8 megawatt ve Bilecik bölgesinde de 17.8 megawatt olmak üzere toplam 32.2 megawatt güneş enerjisi santrali yatırımı yaptık. Bu yatırımlardan yıllık 48 milyon kilowatt elektrik enerjisi elde ettik ve 2018 yılında mevcut beş santralimize 4.1 megawattlık Akpınar Güneş Enerji Santralimizi de ekledik.” (Fotoğraflı)