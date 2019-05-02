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Elazığ'ın Boğazkere üzümüne coğrafi işaret

ELAZIĞ'da, Anadolu'nun en eski üzüm çeşitlerinden olan Boğazkere üzümüne, Fırat Kalkınma Ajansı'nın başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret tescili yapıldı. Anadolu’da yetiştirilen en eski üzüm çeşitlerinden...

Elazığ'ın Boğazkere üzümüne coğrafi işaret
ELAZIĞ'da, Anadolu'nun en eski üzüm çeşitlerinden olan Boğazkere üzümüne, Fırat Kalkınma Ajansı'nın başvurusuyla Türk Patent ve Marka Kurumu'nca coğrafi işaret tescili yapıldı.
Anadolu’da yetiştirilen en eski üzüm çeşitlerinden olan Elazığ Boğazkere üzümünün tescili için Fırat Kalkınma Ajansı tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapıldı. Yapılan başvuruyu değerlendiren Türk Patent ve Marka Kurumu, Boğazkere üzümüne coğrafi işaret verdi. Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Elazığ’da yetiştirilen üzüm çeşitlerinden olan Boğazkere üzümünün daha önce tescil edilen Öküzgözü üzümü gibi bir siyah üzüm cinsi olduğunu belirtti. Yoğunlu, ürünün ve üretildiği yörenin, ülke çapında tanıtımını sağlayarak ticari değerinin artırılmasına katkı sunan coğrafi işaret korumasının, orta ve uzun vadede bölgenin kalkınmasına olumlu katkı sağlamasını beklediklerini söyledi.

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