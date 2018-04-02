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Elazığ'da 179 taşeron işçi kadrolu oldu

ELAZIĞ İl Özel İdaresi'nde, taşeron olarak görev yapan 179 işçi bugün itibarıyla kadroya geçirildi. Törende konuşan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, kadroya geçirilen işçilerin bundan sonra daha özveriyle çalışacaklarına...

Elazığ'da 179 taşeron işçi kadrolu oldu
ELAZIĞ İl Özel İdaresi'nde, taşeron olarak görev yapan 179 işçi bugün itibarıyla kadroya geçirildi. Törende konuşan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, kadroya geçirilen işçilerin bundan sonra daha özveriyle çalışacaklarına inandığını söyledi.
Taşeron düzenlemesi ile Elazığ İl Özel İdare Müdürlüğü'nde kadroya geçirilen 179 işçinin ilk iş günü olması ve 2018 iş mevsiminin başlaması nedeniyle tören düzenlendi. Törene Ak Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Vali Yardımcısı Mustafa Gül, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu, Yol-İş Sendikası üyeleri, kadro alan işçiler ve davetliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşma yapan Yol-İş Sendikası 2 no'lu Şube Başkanı Vahdettin Erten, Özel İdare'nin şehrin her yerine hizmet götüren bir kurum olduğunu belirterek, yıllardır kangren olan taşeron meselesinin çözülmesinin hayırlı bir gelişme olduğunu söyledi.
İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Sabuncu ise yaptığı konuşmada, "6 Aralık 2017 tarihinde çıkan ve taşeron düzenlemesini de içeren KHK ile kurumumuzda çalışmakta olan taşeron işçiler bugün itibarıyla daimi işçi statüsüne geçmişlerdir. Bu süreçte İl Özel İdaremizde çalışan 179 taşeron çalışanımız sürekli işçi kadrosuna geçmiştir. Özel İdare şehrin her yerinde hizmet üreten ve proje gerçekleştiren ilimizin en büyük kurumlarından biridir. İnanıyorum ki bu arkadaşlarımız bundan sonra daha bir özveri ile çalışacaklardır. İl Özel İdaresi çalışanları şehrin hizmetinde ve görünmez kahramanlar olarak hizmet vermeye devam edeceklerdir" dedi.
Özel İdare'nin 2018 yılında önemli bir iş programı olduğunu belirten Elazığ Vali Yardımcısı Mustafa Gül ise yeni işçilerin katılımıyla daha başarılı sonuçlar alınacağına inandığını söyledi.
Program yapılan duanın ardından kurban kesimi ile sona erdi.

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