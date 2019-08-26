Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin: Türkiye’nin elle tutulur bir hikayeye ihtiyacı var

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye’nin elle tutulur bir hikayeye ihtiyacı olduğunu söyleyerek, “Böyle bir hikayeyi kendine güvenli liman arayan yatırımcılara sunmadığımız bir ortamda Türk Lirası'nın şiddetle dalgalanmasına şaşırmamak gerekiyor” dedi.

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, küresel piyasalarda yaşanan dalgalanmalar ile Türk Lirası’nın değerindeki ani düşüşü değerlendirdi. Prof. Dr. Alkin, küresel piyasalarda, çeşitli ülke paralarının ABD doları karşısında sert şekilde gerilemesinin arkasında, ABD Başkanı Donald Trump’ın G7 Zirvesi öncesi Çin ile ilgili yaptığı değerlendirmelerin yattığını belirtti.

“TRUMP’IN SÖZLERİ FED’DEN DAHA ETKİLİ”

Piyasaların FED’in faiz indirimiyle değil Trump’ın söyledikleriyle dalgalandığını aktaran Prof. Dr. Alkin, “Gördüğümüz gibi, FED Başkanı Jerome Powel’ın Jackson Hole kasabasında yaptığı açıklamalar piyasaları tek başına hareketlendirmedi. Ama Başkan Donald Trump’ın ticaret savaşını ateşleyen söylemleri çok daha büyük bir etkiye yol açtı. Elbette bu süreçte yatırımcıları cezbedecek bir hikayesi olmayan ülkeler yaşananlardan negatif etkilendiler” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’YE ELLE TUTULUR BİR HİKAYE LAZIM”

Trump’ın açıklamalarından olumsuz etkilenen ülkeler arasında Türkiye’nin de yer aldığına işaret eden Prof. Dr. Alkin “Türkiye’nin kendine güvenli liman arayan yatırımcılar için elle tutulur bir hikaye sunmadığı bir ortamda, Türk Lirası'nın şiddetle dalgalanmasına şaşırmamak gerekiyor. Yani Türkiye’nin yabancı ve yerli yatırımcılar için elle tutulur bir hikayeye ihtiyacı var” diye konuştu.

“YAŞANANLAR YAŞANACAKLARIN HABERCİSİ”

Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye’nin benzeri durumlarla karşılaşmaya devam edebileceğinin de altını çizerek, “Dün gece yaşadığımız tecrübe bundan sonra yaşayacağımız başka tecrübelerin de habercisidir. Daha önce de söylediğim gibi Türkiye’de dövizin yönünü siyaset ama trendini ekonomik parametreler belirler. Kısa süreli sükunetin ardından gerçeklerle yüz yüze geldiğimizde bu dalgalanmaların yaşanmasını doğal karşılamak gerekiyor” dedi.