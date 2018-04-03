Ekonomist Okumuş: Enflasyon-kur-enflasyon sarmalına girdik

Hilal Sarı / İstanbul, 3 Nisan () - Ekonomist Dr. Sinan Okumuş, enflasyon verisinin kurlar üzerindeki etkilerini değerlendirdi ve önümüzdeki dönem için çok ciddi riskler olduğunu belirterek “Olumsuz bir enflasyon-kur-enflasyon sarmalına girdik” dedi.

Enflasyon verisinin piyasaya, kurlara ve ekonomik faaliyetlere olan etkilerini ’ya değerlendiren Okumuş, verinin piyasa beklentilerinin altında ve beklentiye çok yakın geldiğini belirtti ve "Ama önümüzdeki dönem için çok ciddi riskler var" diyerek uyardı.

Uzun yıllar portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yapmış, “Global Kriz ve Türkiye Ekonomisi” kitabının yazarı Okumuş, kurun etkilerinin henüz üretici tarafında fiyatlara tam olarak yansımadığının altını çizerek, şunları söyledi:

"Negatif bir ‘kur - enflasyon – kur’ sarmalına tekrar girdik.

"Önümüzdeki dönemde kurun etkileri de fiyatlara yukarı yönlü baskı yapacak.

"Fiyatların henüz kurun üretici fiyatlarına tam yansımamış hali bu. Zaten piyasalar da çok rekabetçi olduğu için üretici belki kur geriler diye bekliyordu.

"Dolar/lira’da bugünkü seviyeler sağlam alıcılı duruyor. Olumsuzluk olursa dolar/lira hızlı bir şekilde yukarı yönlü tepki veriyor. 4.0 (lira) düzeyi psikolojik anlamda kritik. Ciddi bir bariyer var 4.0 düzeyinde. O bariyer yıkılırsa daha hızlı yukarı hareket eder diye düşünüyorum.

"Özellikle elektrik ve doğalgazda ve akaryakıtta gelen zamlar önümüzdeki dönem üretici fiyatlarına daha fazla yansıyacaktır.

"Özel sektörde üretim yapan bir firmaysanız, kurun yükseldiğini görünce ister istemez fiyatlara yansıtmak zorundasınız."

Özel sektörün kendini zaten yüksek düzeydeki kurlara hazırladığını da belirten Özer, reel sektörün bütçelerini kurun 4.0 düzeyinde olmasına göre yaptığını belirterek şunları söyledi:

"Yıl ortalaması için reel sektör bütçelerini yaparken kuru genelde 4.0 olarak alındı. Yıl sonu için de 4.10 - 4.20 bandı öngörüldü. Onun ötesine ciddi negatif bir çok olmadıkça, bu düzeylerin ötesine taşmayız.”

"Özellikle ilk çeyrek harekete baktığımızda, büyüme yine devam ediyor. İlk üç ay itibariyle baktığımızda birkaç olumlu gelişme var. Turizmin iyileşmesi bekleniyor.

"Kur artışıyla beraber Türkiye daha ucuz bir hale geliyor. Bunlar da olumsuzların dışındaki olumlu gelişmeler."