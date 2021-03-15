Ekonominin lokomotifi fuarlar yeniden başlıyor

Fuarcılık sektörünün lideri Tüyap, bu hafta yüz yüze fuarlarına yeniden başlıyor. 2021 yılında 70’e yakın fuar gerçekleştirmeyi planlayan Tüyap, fuar takvimine 16-19 Mart 2021 tarihlerinde 3. Uluslararası Oyuncak, Oyun ve Bebek Fuarı’nı İstanbul’da düzenleyerek uygulamaya başlayacak. Bunun ardından 22-27 Mart 2021 tarihlerinde 5. Uluslararası Okul, Kırtasiye, Kağıt, Ofis Malzemeleri ve Oyuncak Fuarı ’nı gerçekleştirecek olan şirket, 3-11 Nisan 2021 tarihleri arasında ise İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı Karavanist’te kapılarını açacak. Tüyap Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Ünal Öztop, “Ekonominin lokomotifi olan fuarlarımıza yeniden başlayacağımız için heyecanlıyız. Ekonomiye hız kesmeden katkı sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.

Ekonominin sürükleyici gücü olan fuarlar, yeniden başlamak için gün sayıyor. Yeni normalleşmeyle birlikte ticaret hayatına taze kan verecek olan ticari fuarlar, Mart ayının ikinci haftasında fiilen başlayacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin fuarcılık takvimine göre, bu yıl 387 fuar düzenlenecek. Türkiye’nin en büyük fuar şirketi olan Tüyap’ın fuarcılık takvimi de oldukça yoğun… Yeni dönemde dijital uygulamalarla zenginleştirilmiş fiziki fuarların bütünleştiği ‘hibrit’ fuarcılığın öncüsü de olan Tüyap Fuarcılık Grubu, 2021 yılında yurt içinde 70’e yakın fuar düzenleyecek. 100’e yakın meslek örgütüyle sinerji içinde fuarlarını düzenleyen Tüyap, geride bıraktığı 42 yılda yurt içinde 1.801, yurt dışında ise 39 ülkede 197 fuar gerçekleştirdi. Dünya fuarcılığından yüzde 1,2 oranında pay alan Türk fuarcılık sektöründe 266 firma faaliyet gösteriyor ve sektörün iş hacmi 3,5 milyar doları buluyor. Yüz yüze fuarlara ara veren Türk fuarcılık sektörü, 2021’de hız kesmeden ekonomiye katkı sağlamaya devam edecek.

Fuarcılık sektörünün yeni fırsatları….

Türk fuarcılık sektörünün yeni dönemde fırsatları olduğunu belirten Tüyap Yönetim Kurulu Üyesi ve Stratejik Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Ünal Öztop, “Salgın, Türkiye’nin ihracat potansiyelinin farklı coğrafyalarda tanıtılmasında bir fırsat oldu. 2021 yılında bu trend sürecek. Büyük bir heyecanla fuarlarımıza yeniden başlıyoruz. Ekonomiye hız kesmeden katkı sağlamayı sürdüreceğiz” dedi. Geçen yıl ihracat bağlantısı kurmakta zorlanan sektörler ve şirketler için de düzenlenen fuarların bir fırsat olduğunu vurgulayan Öztop, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bölgesindeki 11-12 trilyon dolarlık iş hacmi ve çevresinde yaşayan 1,5 milyarlık nüfusla Türkiye’nin gelecekte ekonomik rolü daha da artacak. Dünya ticaretinin merkezi, bölgemiz için Asya’dan Türkiye’ye kayıyor. Kaliteli ve ekonomik Türk ürünleri, lojistik avantajı daha fazla potansiyel alıcının dikkatini çekmeye başladı. 2021’den itibaren bu trendin daha artacağına inanıyorum. Bu nedenle fuarlar, Türk ihraç ürünlerinin ve hizmetlerinin tanıtımında kilit rol oynamaya ve ihracatın artırılmasına katkı sunmaya devam edecek en önemli platformlar olacak.”

Oyuncak Fuarı ile sezon başlıyor

Tüyap, bu yıl yurt içi fuarcılık takvimini, 16-19 Mart 2021 tarihlerinde 3. Uluslararası Oyuncak, Oyun ve Bebek Fuarı’nı düzenleyerek uygulamaya başlayacak. Oyuncak sektörünün Avrasya’daki ilk yüz yüze uluslararası fuarının dijital bölümü geçen yıl Eylül ayında “B2B Networking Günleri” adı altında gerçekleştirilmişti. Tüyap şimdi ise İstanbul’daki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki toplam 8 bin 700 metrekarelik alanda oyuncak sektörünün yüz yüze fuarını gerçekleştirmek için hazırlıklarını tamamladı.

İkinci fuar, kırtasiye sektörüne özel…

Kırtasiye sektörünün 2021’deki en önemli buluşması olan 5. Uluslararası Okul, Kırtasiye, Kağıt, Ofis Malzemeleri ve Oyuncak Fuarı ise 22-27 Mart 2021 tarihlerinde Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. ile Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) iş birliğiyle düzenlenecek İstanbul Kırtasiye Ofis Fuarı, bu yıl Avrasya coğrafyasında düzenlenecek uluslararası nitelikte ilk yüz yüze kırtasiye fuarı olacak. Fuara 20 ülkeden 205 marka ile 160 firma ve firma temsilciliğinin katılması bekleniyor.

Fuarcılığa bahar, Karavanist’le gelecek

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, Nisan ayında ise, pandemi döneminde birçok insanın yeni yaşam alanı olan karavanlara ev sahipliği yapacak. Karavan dünyasının en gözde modelleri, Tüyap’ın 3-11 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenleyeceği İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı Karavanist’te sergilenecek. İlk kez düzenlenecek Karavanist Fuarı’nda Crawler firmasının ürettiği 1 milyon TL değerindeki karavan da görücüye çıkarken, Instagram ve YouTube fenomenlerinin yanı sıra karavan sahibi olan Kenan Doğulu, Şevval Sam ve Pınar Altuğ gibi ünlü isimler de fuarı ziyaret edecekler.

Savunma sanayinin gururu Tüyap’ta…

Elbette ekonominin başkenti İstanbul’da yıl boyu fuarlar hız kesmeyecek. İstanbul’da ise 25-28 Mayıs tarihleri arasında savunma sanayinin nabzının attığı IDEF’21 15. Savunma Sanayii Fuarı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. organizatörlüğünde düzenlenecek. IDEF’21’e yurt içinden ve yurt dışından 1.000’in üzerinde firmanın katılması ve fuarı devlet erkânı başta olmak üzere 75 binin üzerinde savunma sanayi profesyonelinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Anadolu fuarlarına Mayıs’ta kavuşacak

Fuarcılık sektörünün en köklü kuruluşu olan Tüyap, İstanbul başta olmak üzere Bursa, Konya, Adana, Eskişehir, Kayseri ve Samsun’da 7 fuar merkezine sahip. Mayıs ayından itibaren ise Anadolu’daki fuarlar hareketlenecek. Samsun Mobilya Fuarı, 25 Mayıs’ta ziyaretçilerine kapılarını açarken, Türkiye’nin en büyük tarımsal mekanizasyon fuarı olan Konya Tarım Fuarı ise 18-22 Mayıs tarihlerinde Tüyap Konya Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Eskişehir 2021 Gurme Lezzetler Fuarı ise 22 Mayıs’ta başlayacak.

Dönem, hibrit fuar dönemi

Yeni dönemde fiziki fuarlara yeni bir boyut kazandıracak uygulamalar gerçekleştirdiklerini ve hibrit fuarlara ağırlık vereceklerini söyleyen Zeynep Ünal Öztop, şu bilgileri verdi: “Hibrit fuar uygulamalarımızı özgün yazılımımız olan MyTüyap dijital evrenimiz üzerinden gerçekleştiriyoruz. Bu hizmetimize, Connect adı verilen yeni bir platform daha ekledik. Amaç fuara katılmak isteyip de gelemeyen katılımcılarla alıcıları akıllı eşleştirme sistemimiz içinde bir araya getirmek. Hibrit fuarcılığın öncüsü olan, ödüllü MyTüyap platformumuza, dijital ürün ve uygulamalarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Geliştirdiğimiz uygulama ve hizmetlerle paydaşlarımızın ticaretlerini yıl boyunca kesintisiz ve aktif bir şekilde sürdürmelerine katkı sağlayacağız.”

“Ticaret için önce sağlık”

Ticari hayatı daha da hareketlendirecek fuarları düzenlemek için büyük bir heyecanla hazırlıklarını sürdürdüklerini söyleyen Öztop, sağlık için tedbirlerden taviz vermeyeceklerini de sözlerine ekledi. ‘Ticaret için önce sağlık’ mottosuyla fuarlarını düzenleyeceklerini kaydeden Öztop, şu bilgileri verdi: “Türk Standartları Enstitüsü’nün COVID-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı şartlarını yerine getirerek TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi almaya hak kazanan ilk ve tek fuarcılık şirketi olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Fuarlarımıza HES kodu ile katılımcı ve ziyaretçi kabul etmeye devam edeceğiz. Maske, hijyen ve sosyal mesafe; olmazsa olmaz kuralımız… Ayrıca hijyen uygulamaları, ateş ölçümü, sosyal mesafeye uygun ortak alanlar, havalandırma sistemlerindeki iyileştirmeler gibi Sağlık Bakanlığı’nın yönergelerine uygun bir şekilde fuar alanımızı yeniden kurguladık. Ticaretimize katkı sunarken sağlığımızı ihmal etmeyeceğiz” diye konuştu.